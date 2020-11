Trump pourrait être banni de Twitter s’il n’est pas réélu

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Le traitement spécial de Twitter, réservé aux leaders du monde, pourrait bien prendre fin pour Donald Trump s’il doit remettre les clés de la Maison-Blanche à la fin janvier. Rien n’empêchera le réseau social de le bannir s’il viole ses politiques.

Depuis le mois de mai, les gazouillis de Donald Trump dont les contenus sont jugés trompeurs, offensants, incitant à la haine ou à la violence, sont épinglés d’un avertissement sur Twitter. Le réseau social ne va pas jusqu’à les supprimer, estimant que les messages des dirigeants et dirigeantes demeurent d’intérêt public même s’ils sont controversés. Cette immunité ne s’applique plus lorsque les leaders quittent leurs fonctions. Ainsi, tout comme pour les autres internautes, les messages publiés qui enfreignent les politiques de la plateforme pourront être supprimés et conduire à des suspensions, voire des sanctions permanentes au compte. Hausse marquée des dérapages Depuis la fermeture des bureaux de vote mardi soir, Donald Trump donne du fil à retordre aux modérateurs et modératrices de Twitter. Le réseau social a ajouté des avertissements sur huit de ses gazouillis depuis, soit 38 % d’entre eux, ce qui a pour effet de limiter leur portée. La plupart des messages ont été signalés pour avoir crié à la fraude, sans preuve, concernant des résultats électoraux qui lui sont défavorables. Alors que des membres du camp démocrate implorent Twitter de suspendre le compte de Donald Trump au nom de la démocratie, le réseau social réplique : Une fonction essentielle de notre service est de fournir un endroit où les gens peuvent répondre ouvertement et publiquement à leurs leaders et les tenir responsables. [...] Dans cette optique, il y a certains cas où il peut être dans l'intérêt du public d'avoir accès à certains tweets, même s'ils sont autrement en violation de nos règles. Un porte-parole de Twitter L’entrée en poste en 2016 du président américain a repoussé les limites du discours acceptable sur la plateforme, mettant son personnel maintes fois dans une position délicate. Une situation qui n’est pas près de prendre fin, alors que l’issue de l’élection américaine se fait toujours attendre et que la passation du pouvoir, s’il y a lieu, ne se fera qu’en janvier 2021. À lire aussi : Un chercheur dit être entré sur le Twitter de Trump avec le mot de passe maga2020! Le compte Twitter de l'équipe de campagne de Trump brièvement bloqué Facebook et Twitter signalent les proclamations de Trump