EN DIRECT à 12 h 45 : mise à jour sur la COVID-19 et sur le système de santé

Suivez en direct la conférence de presse du médecin hygiéniste en chef Brent Roussin sur la COVID-19 et de l’infirmière en chef de Soins communs, Lanette Siragusa, dès 12 h 45.

La bataille contre la COVID-19 est loin d’être gagnée au Manitoba, qui rapportait jeudi 427 nouveaux cas en 24 heures, le deuxième bilan quotidien le plus élevé dans la province depuis le début de la pandémie.

Le nombre de patients hospitalisés a également atteint un record jeudi, avec 153 personnes, dont 16 aux soins intensifs. Le nombre de patients ne cesse de croître depuis le 19 octobre, au moment où 28 personnes étaient à l’hôpital.

Des médecins continuent de demander à la province de prendre des mesures plus radicales pour lutter contre la COVID-19 et limiter sa transmission.

Dans une lettre datée du 3 novembre, des médecins s'inquiètent de l’augmentation quotidienne actuelle du nombre de cas et de sa signification pour les semaines et le mois à venir, estimant que les chiffres pourraient doubler, voire tripler dans 14 jours, et tripler encore dans les semaines suivantes si la transmission n’est pas davantage maîtrisée.

Le système de santé de la province, disent-ils, n’est pas équipé pour faire face à de tels nombres et manque, entre autres, d'infirmières spécialisées en soins aigus et de chambres d’isolement qui sont nécessaires pour traiter les patients les plus malades.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu trois fois par semaine, soit le lundi, le mercredi et le vendredi.

