Une incendie a ravagé la cuisine de la pâtisserie La Rose des Sables à Rimouski

Ce malheureux événement compromet la période des Fêtes, riche en revenus pour l'entreprise.

Selon la propriétaire, Malika Bouzaachane, tous les équipements de pâtisserie se sont envolés en fumée.

Elle rapporte que l'incendie a pris naissance dans un panier à linge au sous-sol, là où se trouve la cuisine de son entreprise.

J'entendais un petit bruit, une alarme. Je pensais que c'était le voisin à côté ou l'alarme d'une voiture. Ce n'était pas clair , se remémore-t-elle.

Je me suis levée et j'ai vu la fumée. Je suis descendue au sous-sol pour voir ce qui se passe et j'ai vu que le feu a pris partout dans le sous-sol. Malika Bouzaachane, propriétaire de La Rose des Sables

La famille a passé des tests au Centre hospitalier de Rimouski, mais tout le monde se porte bien.

Mme Bouzaachane a été légèrement blessée.

Je me suis brûlé un peu la main au premier degré, mon visage aussi, mes jambes aussi, mais ce n'est pas grave. À l'hôpital, ils ont tout vérifié. On a respiré la fumée. Ils se sont bien occupés de nous et ils nous ont donné congé , soutient l'entrepreneure.

Il est trop tôt pour évaluer les dégâts de l'incendie, selon Mme Bouzaachane.

La propriétaire est présentement hébergée dans un hôtel de Rimouski.

Elle invite tous les citoyens qui auraient une solution rapide à lui proposer pour reprendre ses activités à la joindre via sa messagerie Facebook.

D'après les informations de Jérôme Lévesque-Boucher