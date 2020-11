Le Salon du livre de Dieppe a finalement lieu

En raison du retour de la région dans la phase orange au début d’octobre, les organisateurs avaient décidé de reporter l’événement. Il est maintenant présenté de façon hybride. Il comprend des activités à faire en personne et sur Internet.

Le Salon se déroule cette année dans le Centre des arts et de la culture de Dieppe plutôt que dans le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Chaque matin, à 10 h, dans la salle de spectacle la Caserne, on propose l’activité intitulée Un café et des mots. Des artistes présentent leur livre à cette occasion et parlent de leur parcours.

Samedi matin, par exemple, les gens pourront entendre l’auteure de Richibucto, Carolle Arsenault. Elle va parler de son premier livre, Un protestant dans le salon, qui lui a valu le prix France Acadie 2019. Elle va expliquer ses inspirations et son cheminement pour ce livre qu’elle rêvait d’écrire depuis longtemps.

L'auteure Carolle Arsenault. Photo : Janic Godin

Je n’avais pas l’audace ou le culot pour écrire un livre, mais c’était une passion qui m’obsédait depuis toujours. J’ai trouvé l’audace d’écrire, mais le décès de ma mère a joué un gros rôle parce que j'aurai voulu inscrire ses histoires quelque part. Elle aurait tant voulu écrire sa biographie. Je me disais que si je pouvais dans mes livres enfouir un petit peu de ses histoires et de celles de mon père, c’était une façon de leur rendre hommage et en même temps ça me donnait la chance de vivre ma passion aussi , explique Carolle Arsenault.

L’auteure participera aussi à une rencontre littéraire dimanche à 13 h.

Toujours en salle, le programme comprend des conférences vers 13 h et 15 h et parfois un peu plus tard. Vendredi soir, à 18 h 30, Jean-Marie Nadeau en propose une intitulée L'Acadie telle que vécue depuis 50 ans.

Des activités virtuelles pour un public de tout âge

Plusieurs activités et conférences sont présentées de façon virtuelle. Chaque jour durant le Salon, à midi, on propose le rendez-vous virtuel nommé Plumes et fourchette. Samedi, Marie-France Bornais invite les amateurs de voyage à découvrir des coins incontournables du Nouveau-Brunswick.

Des tables rondes virtuelles sont aussi présentées à 14 h. Plusieurs invités discutent de thèmes touchant à la littérature, dont la communauté LGBTQlesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer , la place des femmes dans la société et les romans historiques.

Le jeune public n'est pas laissé de côté. Le Salon propose plusieurs animations jeunesse virtuelles. L’une de ces activités, samedi, porte sur la création de bandes dessinées.

Féeli Tout est un personnage de l'auteure jeunesse Cindy Roy (archives). Photo : Radio-Canada

Une habituée du Salon du livre, Féeli Tout (Cindy Roy), sera là en personne pour une soirée pyjama et pour une animation virtuelle. Ses lecteurs savent qu’elle parle souvent du marais et de la rivière Petitcodiac, surnommée rivière chocolat. C’est à cet endroit que l’activité virtuelle a été tournée.

Féeli Tout, elle aime toujours faire découvrir des auteurs aux enfants. Donc, dans son grand livre géant, elle va sortir une photo d’un nouvel auteur et elle va présenter des oeuvres de cet auteur. Ce qui est agréable, c’est quand elle parle de son marais, elle [est là], quand elle parle de la rivière chocolat, on la voit vraiment derrière. Pour le Salon du livre, les enfants vont pouvoir voir Féeli Tout dans son vrai marais , explique Cindy Roy.

Prévention de la COVID-19

Les organisateurs du Salon ne laissent entrer qu’une cinquantaine de personnes à la fois.

Les gens peuvent aussi acheter des livres en ligne et passer les prendre en voiture. Tous les renseignements nécessaires figurent sur le site Internet du Salon du livre de Dieppe  (Nouvelle fenêtre) .

Les commandes passées avant 16 h peuvent être récupérées à compter de 18 h le jour même. Celles passées après 16 h ne peuvent être récupérées que le lendemain. Le ramassage a lieu en bordure de la rue au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Avec les renseignements de Camille Bourdeau-Potvin