L’UQTR confirme l’implantation d’un nouveau campus à Québec

Les premiers étudiants et membres du personnel y feront leur entrée à compter de l’été 2021.

Ainsi, tout le continuum d’enseignement en psychoéducation, du certificat à la maîtrise, sera déplacé du Complexe Bellevue, sur l’avenue de Vimy, au nouveau campus de l’UQTR. Il en sera de même pour le programme court de deuxième cycle en intervention psychosociale en contexte d’aventure.

Notre équipe est déjà très bien intégrée dans la région […], mais on commençait à être à l’étroit , a affirmé le recteur de l’UQTR, Daniel McMahon. Cet immeuble, depuis quelques années ne correspondait plus aux besoins, ni à ceux des professeurs, ni à ceux du personnel et étudiants , a-t-il poursuivi ajoutant que les possibilités de développement étaient aussi freinées.

L'UQTR a signé un bail de 15 ans avec Trudel Alliance pour son campus universitaire sur le site de Fleur de Lys. Photo : Courtoisie / Université du Québec à Trois-Rivières

Partenariat avec Trudel Alliance

Le partenariat qui unit l’UQTR avec le propriétaire des lieux, Trudel Alliance, est d’une durée de 15 ans. Il a été approuvé dernièrement par le ministère de l’Enseignement supérieur.

Les astres, enfin, se sont très bien alignés , s’est réjoui le recteur au sujet du projet de Trudel Alliance qui souhaite revitaliser le secteur dans lequel s’établira le campus.

C’est un projet qui est intégré, au niveau de l’université, pour permettre à nos chercheurs, nos étudiants et nos diplômés pour pouvoir mettre de l’avant-garde la qualité de nos programmes de psychoéducation dans un contexte d’intervention de proximité , a expliqué M. McMahon en appuyant sur ce dernier mot. C’est, selon lui, ce qui a justifié la localisation retenue.

C’est un rêve pour nous qui se réalise aujourd’hui. William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Alliance

Plusieurs organismes avaient fait part de leur souhait, au terme de consultations, de voir s’établir un pôle d’éducation du savoir dans le projet de redéveloppement de Fleur de Lys. M. Trudel a reconnu le caractère inusité d’implanter un campus universitaire sur le site d’un centre commercial.

Une réponse à la demande

Le recteur McMahon affirme que rien ne va changer dans l’offre des programmes de psychoéducation à Trois-Rivières, mais que cet ajout permettra de répondre à la demande excédentaire que l’on avait sur Québec par rapport à ce programme qui jouit d’une cote d’excellence très grande dans la région de Québec.

Par contre, plus d’étudiants auront accès au programme à Trois-Rivières et à Québec, permettant ainsi de refuser moins d’étudiants qui souhaitent l’intégrer.

L’établissement d’enseignement prévoit se concentrer à sur les programmes de psychoéducation dans un premier temps, mais affirme avoir des projets dans les cartons concernant la venue d’autres programmes au campus Fleur de Lys.

Les travaux pour l’aménagement du campus de l’UQTR sont en cours. Ils représentent un montant de 4 millions $ sur des investissements totaux de 750 millions.