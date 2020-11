Remaniement ministériel au Nunavut : les ministres changent presque tous de siège

Le premier ministre du Nunavut Joe Savikataaq a procédé vendredi à un remaniement ministériel touchant pratiquement tout son cabinet. Six de ses sept ministres, y compris celui de la Santé, se voient attribuer un nouveau portefeuille.

La mesure survient avec l’assermentation plus tôt cette semaine de Margaret Nakashuk, nouvelle membre du cabinet, et le départ récent de Patterk Netser pour des propos jugés inappropriés.

La dernière année complète de cette Assemblée représente un moment idéal pour recentrer nos efforts et mettre en équilibre le besoin urgent de contrer la propagation de COVID-19 au Nunavut et l’atteinte des objectifs du mandat Turaaqtavut. Joe Savikataaq, premier ministre du Nunavut

Ainsi, George Hickes demeure ministre des Finances, mais devient ministre de la Justice et laisse la Santé à Lorne Kusugak qui prend également la responsabilité des Aînés.

David Akeeagok, toujours vice-premier ministre et ministre du Développement économique et des Transports, prend aussi le ministère des Ressources humaines.

L’Assemblée législative du Nunavut rassemble 22 députés. Photo : Radio-Canada / Jane Sponagle/CBC

Le ministre de l’Éducation David Joanasie assumera la responsabilité du Collège de l'Arctique en plus de ses fonctions.

Jeannie Ehaloak quant à elle, ministre responsable de la Société d'énergie Qulliq, devient également ministre des Services communautaires et gouvernementaux.

La nouvelle ministre Margaret Nakashuk hérite de la Culture et du Patrimoine et de la responsabilité de la Société d’habitation du Nunavut.

Elisapee Sheutiapik retient ses portefeuilles des Services à la famille et la responsabilité de la Condition féminine.

Finalement, le premier ministre demeure ministre des Affaires intergouvernementales ainsi que ministre de l’Environnement, en plus de l'Exécutif.