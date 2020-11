Des Franco-Ontariens plus ou moins satisfaits du budget ontarien

Jean LIlembu, président de la communauté congolaise, Toronto

Jean Ilembu est le vice-président de la communauté congolaise de Toronto. Photo : Source: Jean Ilembu

Attentes : M. LIembu n’attendait pas de surprises du budget ontarien, puisqu’il reconnaît que la pandémie touche le monde entier. Il le surveillait cependant pour comprendre les priorités de la province.

Comme parent, il se dit heureux de voir le retour de l’allocation provinciale de 200 $ par enfant de 12 ans et moins. Il est également content de voir des investissements en santé et d’entendre la promesse du gouvernement Ford d’investir dans les centres de soins de longue durée.

Mais comme vice-président de la communauté congolaise de Toronto, Jean Ilembu est déçu du financement alloué aux organismes francophones de la province. L’Assemblée de la francophonie de l'Ontario avait réclamé 12,5 millions de dollars au gouvernement Ford, mais il n’a réservé que deux millions de dollars pour ces derniers dans son budget. M. Ilembu croit que ce financement est insuffisant.

C'est ça qui nous fait maintenant mal au coeur, le gouvernement n'a pas su aider les francophones de l'Ontario , dit M. Llembu. Nous sentons qu'avec ce financement-là [l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario] sera dans l'incapacité de subventionner d'autres membres, parce que l'argent n'est pas suffisant.

Il craint que de nombreux organismes à but non lucratif soient obligés de fermer leurs portes. Et quand ils vont fermer les portes, la responsabilité va revenir à nous, les responsables des communautés , ajoute-t-il. Alors c'est là où nous avons eu vraiment beaucoup de soucis.

M. Llembu souhaite que la province revoie son enveloppe pour l’AFO et les communautés francophones de la province.

Megan Boulard, étudiante à l’Université Laurentienne, Chelmsford

Megan Boulard est étudiante à l'Université Laurentienne. Photo : Avec l'autorisation de Megan Boulard

Attentes : Que le gouvernement continue de soutenir les services de santé, les petites entreprises et l’économie. En plus, comme étudiante, j’espérais voir plus d'aide pour les élèves à l'élémentaire et au secondaire ainsi que pour les étudiants au postsecondaire.

Pour Megan Boulard, le gouvernement a bien fait dans ses mesures pour soutenir l’économie et le système de santé.

Elle ajoute que le gouvernement a notamment pris la bonne décision d’investir en santé, afin d’éviter que l’histoire ne se répète , faisant référence aux problèmes dans les foyers de soins de longue durée au printemps.

Mais dans le domaine de l’éducation, elle croit que les étudiants du postsecondaire ou ceux qui veulent aller faire ce type d’études auraient pu avoir plus de soutien de la part du gouvernement.

J’aurais voulu voir plus de mesures pour soutenir les élèves du postsecondaire, mais aussi que le gouvernement soutienne les élèves afin qu’ils se rendent dans les collèges ou à l’université. Megan Boulard

Mme Boulard déplore par ailleurs que certains étudiants qui habitent les campus universitaires n’aient toujours pas accès à certaines installations de leur université et qu’aucun soutien ne soit vraiment donné pour les aider.

Nous n’avons pas beaucoup de soutien, j’en parlais à d’autres personnes qui habitent dans les résidences et nous n’avons pas accès à des services comme à la bibliothèque , déplore-t-elle.

Sarah Morris, administratrice en santé, Windsor-Essex

Sarah Morris, de Windsor-Essex, est à l'affût des investissements dans sa région à chaque budget. Photo : Avec l'autorisation de Sarah Morris.

Attentes : Mes priorités pour les budgets provinciaux sont toujours fixées sur Windsor-Essex et ce que la région peut obtenir, mais cette année particulièrement, j’ai beaucoup attendu les mesures du gouvernement pour soutenir le système de santé, l’économie et l’éducation.

Pour Sarah Morris, le gouvernement a bien fait dans sa région en finançant le projet d’élargissement de la route 3 entre Windsor et Leamington.

C’était un projet qui avait un appui très fort dans la communauté, depuis 1993, il y a environ 300 accidents d’auto sur cette route par année, c’était un projet qui était demandé depuis longtemps , explique-t-elle.

Elle croit que la région de Windsor-Essex aura besoin de beaucoup de soutien économique de la part du gouvernement de l’Ontario, notamment en raison de la fermeture de la frontière avec les États-Unis, qui nuit à l’économie de la région.

J’espère que le gouvernement va réussir à convaincre la population de faire du tourisme dans la région , explique-t-elle.

Elle salue aussi la décision du gouvernement de vouloir financer davantage les organismes francophones.

En ce qui a trait au budget, Mme Morris craint que l’Ontario se concentre trop sur la relance de l’économie, mais pas assez sur la santé et l’éducation.

Je pense que sans investir davantage en santé, notamment dans les soins de longue durée, ça va être difficile d’améliorer les conditions de vie de ces gens-là , explique-t-elle.

Mme Morris croit cependant que l’exercice budgétaire de cette année hors du commun était très difficile pour le gouvernement et salue tout de même la volonté du gouvernement Ford de dépenser plus d’argent et de prévoir un budget déficitaire pour soutenir la population.

Lyne Huet, enseignante, Ottawa

Lyne Huet est une enseignante qui habite à Ottawa. Photo : Source : Lyne Huet

Attentes : Mes espoirs étaient qu'il y ait plus d'argent pour des choses concrètes en éducation, si je parle seulement du point de vue d'une enseignante, parce qu'il y a un manque criant dans mon domaine.

Les attentes de Mme Huet étaient limitées, à cause des besoins financiers qui touchent de nombreux secteurs, mais elle s'attendait au moins à avoir quelques sous pour la taille des classes, le matériel scolaire [et] les ressources , dit-elle.

Comme enseignante virtuelle d'immersion française, elle suit la pénurie d'enseignants francophones en Ontario de près. L'achat d'outils nécessaires pour l'enseignement virtuel est également l'un des éléments qu'elle aurait aimés qui fassent partie du budget provincial.

C'est une instruction qui vient de la politique d'avoir des écoles virtuelles et que les commissions scolaires les fournissent, alors que très peu a été déboursé , explique-t-elle. J'ai des collègues qui n'étaient pas préparés à pouvoir soutenir ce qui est nécessaire pour enseigner constamment, la demande de données.

Ses élèves font également face à de nombreux défis, notamment l'accès à une imprimante pour imprimer leurs exercices de classe. J'enseigne à des [élèves de] première année. Présentement, toutes mes familles n'ont pas d'imprimante, alors je ne peux pas envoyer de matériel.