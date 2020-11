Arts-études aux Ateliers d’arts plastiques : une solution pour les plus jeunes

Les responsables ont adapté les espaces de travail à la suite de demandes des centres de services scolaire pour offrir les cours aux jeunes de l’École Sainte-Lucie au primaire, ainsi qu’aux élèves de 1er et 2e secondaire des écoles l’Odyssée Lafontaine et Dominique-Racine et de l’École polyvalente d’Arvida.

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire devront cependant rester à la maison en attendant qu'une solution soit trouvée pour eux.

Le responsable du programme en arts-études de l’organisme, Ghislain Perron, précise qu’il était impossible de modifier les groupes et les espaces pour accueillir la totalité des 89 élèves dans les délais imposés par le passage en zone rouge.

L’organisme perd la moitié de ses revenus en accueillant uniquement les plus jeunes. On prend notre responsabilité pour protéger les plus jeunes , ajoute-t-il.

Les règles sanitaires interdisent de regrouper deux classes-bulles dans un même local, à moins de pouvoir respecter une distance de deux mètres entre chaque groupe. Or, les 89 élèves du programme sont répartis dans une trentaine de classes différentes.

La direction des Ateliers d’arts plastiques avait d’abord annoncé aux parents la suspension complète des activités dans le cadre du programme arts-études parce qu’elle n’était pas en mesure de respecter les règles sanitaires en zone rouge.