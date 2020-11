L’Abitibi-Témiscamingue compte un 2e cas actif

Après une dizaine de jours sans nouveau cas, la santé publique révélait jeudi qu’une personne en quarantaine qui arrivait de l’étranger avait reçu un résultat positif au test de dépistage.

Au cours de cette deuxième vague de la pandémie, 61 cas de COVID-19 ont été confirmés et 59 personnes sont considérées comme rétablies.

Situation dans d'autres régions

La santé publique régionale continue de suivre de près ce qui se passe dans les régions limitrophes à l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de passer au palier vert, parce qu'on voit que les régions qui nous entourent ont toutes une transmission assez importante, a-t-elle souligné. On constate dans les derniers jours ce qui se passe au Saguenay et dans le Nord-du-Québec. C'est d'autant plus important de prendre les mesures nécessaires pour rester dans un palier jaune , précisait jeudi la Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistre 101 nouveaux cas et compte 720 cas actifs. Cette semaine, 11 cas ont été découverts dans le Nord-du-Québec.