Chloé Delaume remporte le prix Médicis 2020

Je n'osais pas y croire. Nous étions 10, et il y avait des concurrents très, très sérieux , a déclaré la lauréate sur les ondes de la radio France Inter.

Son vingt-huitième roman, Le cœur synthétique, raconte l'histoire d'une attachée de presse dans l'édition, divorcée sans enfant qui, à l'approche de ses 50 ans, peine à trouver un sens à sa vie... et un homme qui lui convient.

Quand elle n’écrit pas, Chloé Delaume chante. Elle a sorti en octobre un album, Les fabuleuses mésaventures d’une héroïne contemporaine.

Le prix Médicis du roman étranger est allé à Antonio Muñoz Molina pour Un promeneur solitaire dans la foule.

Cet Espagnol de 64 ans a publié en 2018 cette déambulation dans les métropoles où il a vécu, Madrid, Lisbonne, Paris et New York, dans laquelle il réfléchit à la beauté du monde, celle des artistes, et à sa laideur, celle des capitalistes. C'est une rêverie qui va nous permettre, en ces temps de confinement, de nous promener dans les villes et dans les rêves , a souligné Marie Darrieussecq.

Finalement, le prix de l'essai a été décerné au Norvégien Karl Ove Knausgaard, 52 ans, pour Fin de combat, sixième et dernier volet de son cycle autobiographique Mon combat.