COVID-19 : le nombre de cas en baisse dans la Capitale-Nationale

La tendance à la baisse semble vouloir se confirmer alors que les nouveaux n’ont pas franchi la barre des 100 depuis maintenant 8 jours.

Pour la troisième fois dans les dernières semaines, le nombre de nouveaux cas confirmés est plus important en Chaudière-Appalaches que dans la Capitale-Nationale, avec 65 nouvelles infections.

À l’échelle du Québec, on recense 1133 nouveaux cas de COVID-19 et 25 personnes de plus ont succombé à la maladie, dont 5 dans les dernières 24 h.