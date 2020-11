La OJHL reprendra en janvier, sans contacts et avec masque

Le commissaire du circuit, Marty Savoy, s'en désole.

Si vous m'aviez demandé mon avis sur la question des contacts physiques et des masques il y a six mois, disons simplement que ma réponse aurait été très différente , concède-t-il.

Mais nous n'avons pas le choix si l'on veut jouer.

La ligue a opté pour une saison écourtée de 30 ou 36 rencontres en raison de la pandémie. Les séries éliminatoires seront aussi de plus courte durée, a écrit la ligue dans un communiqué.

C'est ce que permet le calendrier. Certaines équipes ne commenceront peut-être pas à jouer tout de suite. S'il y a des éclosions, on a aussi la marge de manœuvre pour qu'une équipe rattrape ses matchs , détaille le commissaire.

Comme ses consœurs du Nord de l'Ontario (NOJHL), du Grand Ontario (GOJHL) ou du centre de la province (CCHL), la OJHL doit se conformer aux règles dictées par la santé publique pour reprendre ses activités si tôt.

La OHL, réputée pour un niveau de jeu supérieur, entend lancer sa saison le 4 février. Contrairement à la OJHL, elle négocierait toujours avec le gouvernement de la province pour jouer avec contacts physiques. Le port du masque sur la patinoire n'est pas envisagé.

Ce n'est pas parfait, mais on s'efforce de garder en tête les jeunes et leurs parents dans tout ça. Marty Savoy, commissaire de la OJHL

Nos protocoles seront stricts, plus que ce qui nous est demandé. Les joueurs devront se faire tester pour intégrer une équipe, ils devront répondre à deux questionnaires chaque fois qu'ils se présentent à la patinoire, et en cas de test positif, tous les membres de l'équipe ayant été en contact avec le joueur devront se faire tester à nouveau , ajoute Marty Savoy d'un ton sérieux.

Quelques règles de jeu modifiées en raison de la pandémie : Les mêlées et les échauffourées après les coups de sifflet ne seront plus tolérées ;

Les contacts physiques seront proscrits ;

Les joueurs devront porter un masque (sur la patinoire également) ;

Les bancs des équipes devront être désinfectés après chaque période de jeu.

La OJHL, un circuit de niveau junior A, comprend 22 équipes. L'une d'elles, les Sabres Jr de Buffalo, est toutefois domiciliée aux États-Unis. Il n'est pas encore clair ce qu'il adviendra de cette équipe puisque les passages à la frontière canado-américaine ne sont permis qu'aux voyageurs essentiels d'ici au 21 novembre.

La suite des événements dans la OJHL intéressera assurément les recruteurs des équipes professionnelles et des programmes universitaires américains. Trois joueurs du circuit figurent sur la liste d'espoirs à surveiller de la Centrale de recrutement de la Ligue de nationale de hockey en vue du prochain repêchage. Thomas Sinclair (St. Michael's), Luke Strickland (Stouffville) et Declan Ride (Oakville) ont tous reçu la cote C, signifiant qu'ils pourraient être appelés entre les 4e et 6e tours en 2021.