Électricité : les Ontariens ont maintenant deux options de tarif, mais peu le savent

Le gouvernement de Doug Ford avait suspendu durant la première vague de la pandémie le régime des tarifs variables, qui changent selon la période de la journée.

Une nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur le 1er novembre, rétablissant par défaut la tarification selon l'heure.

Le taux en période creuse est de 10,5 ¢/kWh (soirée et nuit en semaine; toute la journée le week-end).

Le tarif bondit à 21,7 ¢/kWh lorsque la demande est la plus forte, soit de 7 h à 11 h et de 17 h à 19 h en semaine.

Le taux est de 15,0 ¢/kWh le reste du temps en semaine, soit de 11 h à 17 h.

Toutefois, selon le nouveau plan du gouvernement, l'abonné peut aussi présenter une demande auprès de son distributeur d'électricité s'il préfère payer un taux fixe (appelé par palier).

En vertu du tarif par palier, l'abonné résidentiel paie un tarif unique de 12,6 ¢/kWh, peu importe l'heure à laquelle il consomme son électricité, jusqu'à concurrence de 1000 kWh/mois (600 kWh/mois en été).

S'il excède cette limite, ce qui est appelé le deuxième palier, le taux est de 14,6 ¢/kWh.

La consommation moyenne d'un foyer ontarien est de 700 kWh/mois. Donc, pour bien des ménages, il est plus avantageux financièrement d'opter pour le tarif fixe.

Le hic : peu d'abonnés semblent savoir qu'ils ont cette option, si l'on se fie aux demandes présentées depuis la mi-octobre auprès de différents distributeurs d'électricité de la province :

Hydro du Grand Sudbury : 0,6 % des abonnés ont demandé le tarif à palier

Hydro Kingston : moins de 1 % des abonnés en ont fait la demande

Enwin (Windsor) : 2,3 % des abonnés en ont fait la demande

Hydro Toronto : 3 % des abonnés en ont fait la demande

Hydro Ottawa : 5 % des abonnés en ont fait la demande

Le gouvernement explique avoir choisi le tarif variable comme régime automatique, parce que les distributeurs d'électricité ont fondé leur système de facturation sur ce système depuis plusieurs années. Les compteurs intelligents ont été installés sous le précédent gouvernement libéral.

Nous voulons offrir un choix, parce que nous reconnaissons que la consommation individuelle d'électricité a changé à cause des restrictions liées à la COVID-19. Certains travaillent de la maison alors que des entreprises ont changé leurs heures d'ouverture. Ministère de l'Énergie

Le Ministère ajoute que la Commission de l'énergie a lancé une campagne d'information dans les médias sociaux et à la radio, notamment, en plus d'une calculatrice sur son site web  (Nouvelle fenêtre) pour aider les abonnés à choisir la meilleure option selon leur situation personnelle.

Le porte-parole du NPD provincial en matière d'énergie, Peter Tabuns, rétorque qu'il aurait été « plus équitable » de laisser les abonnés choisir entre les deux options, plutôt que de faire du tarif variable l'option par défaut.

Le tarif variable génère probablement des recettes plus élevées en général pour le gouvernement et c'est pour ça que c'est l'option privilégiée par la province. Comme c'est l'option automatique, ça entraîne les gens dans la mauvaise direction. Peter Tabuns, député néo-démocrate

Le ministère de l'Énergie soutient que les deux options reflètent le coût réel de l'électricité consommée.

La Commission de l'énergie précise toutefois qu'elle a estimé que 25 % des abonnés ou moins opteraient pour le tarif par palier lorsqu'elle a fixé les prix de la grille tarifaire du 1er novembre.

Si le nombre d'abonnés qui choisissent le tarif fixe diffère de nos estimations et que les recettes ne couvrent pas le coût de production, nous allons faire le suivi et en tiendrons compte lorsque les tarifs seront fixés la prochaine fois , indique la Commission. Généralement, les taux changent chaque année le 1er novembre et le 1er mai.

Le professeur de sciences économiques à l'Université d'Ottawa Jean-Thomas Bernard dit que la tarification variable est celle que préfèrent les économistes en général. Le fondement de la tarification selon le moment de la consommation ( TOUTime of Use ) est de mieux refléter les coûts dans l’usage que font les consommateurs : les coûts sont plus faibles lorsque la demande est faible et plus élevés quand la demande est plus élevée , note-t-il.

Quelle option choisir?

La Commission de l'énergie indique sur son site web que le tarif variable peut être avantageux financièrement pour les Ontariens qui travaillent à l'extérieur de la maison et qui rentrent tard ou ceux qui ont un véhicule électrique qu'ils rechargent la nuit, lorsque l'électricité coûte moins cher.

En revanche, le tarif par palier pourrait être préférable si vous travaillez de la maison ou vous ne voulez pas attendre le soir ou le week-end pour faire la lessive, ajoute la Commission.

Jessy Richard, directrice générale de la Corporation de distribution électrique de Hearst, pense qu'il pourrait s'écouler jusqu'à 6 mois avant que les abonnés soient au courant de la nouvelle option.

Elle dit que son équipe est en train de roder son nouveau double système de tarification, mais promet par la suite « d'aller de plein fouet avec une campagne publicitaire à plusieurs niveaux » pour sensibiliser les clients.

J’estime qu’environ 30 % à 40 % de nos clients feront la demande et que ce serait bénéfique pour près de 60 % d'entre eux. Jessy Richard, directrice générale de la Corporation de distribution électrique de Hearst

Aucune recommandation n’est faite sans une analyse du client, ajoute-t-elle. Suite à l’analyse, nous recommandons certainement de faire le changement si ceux-ci peuvent leur être bénéfique.

Hydro Ottawa, pour sa part, avait lancé une campagne de sensibilisation le 22 septembre et dit que ses agents du service à la clientèle continuent à informer les abonnés.

Nombre d'autres distributeurs d'électricité ont publié des renseignements sur leur site web, notamment.

Mauvais pour l'environnement?

Keith Brooks du groupe Environmental Defence dit qu'il est difficile actuellement pour les Ontariens qui travaillent à la maison d'éviter d'utiliser de l'électricité en période de pointe.

Ça a du sens en ce moment de permettre aux gens d'opter pour un tarif fixe. Toutefois, c'est problématique pour l'environnement, parce que la demande sera plus forte aux heures de pointe, ce qui veut dire que les centrales au gaz naturel devront être en service, causant plus de pollution. Keith Brooks, directeur de programme à Environmental Defence

De son côté, le député Peter Tabuns souligne que la vérificatrice générale a calculé par le passé que les compteurs intelligents avaient mené à une baisse de seulement 1 % de la demande résidentielle en période de pointe.

Il pense qu'il aurait été préférable pour la province d'investir les centaines de millions qu'ont coûtés les compteurs intelligents dans des programmes pour aider leurs résidents à isoler leur maison ou à installer des panneaux solaires sur leur toit, par exemple.