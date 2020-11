Des milliers de produits chinois dans Le Panier Bleu

À la base, j’ai trouvé que l'initiative était très bonne , explique l'entrepreneur Richard Marier, qui fabrique à Montréal des enregistreurs de kilométrage pour les gens d'affaires. Quand on s’est enregistré au Panier Bleu, notre impression c'était que c'était vraiment, en premier lieu, pour faire la promotion des produits et services québécois.

Mais depuis quelques jours, le patron de TripLogik déchante.

On se retrouve avec des centaines et des centaines de produits qui viennent de la Chine et d’un peu partout sur la planète et notre produit est mélangé à tout ça. Richard Marier, fabriquant québécois, propriétaire de l'entreprise TripLogik

Près d'un million de produits sont affichés sur le catalogue en ligne du Panier Bleu, qui permet de finaliser l'achat directement sur le site du commerçant.

Des produits vendus sur Le Panier Bleu. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

On remarque des instruments de musique Yamaha, des ordinateurs Dell, des boîtes de jeux Lego, des chaussures Vans ou Converse, du matériel de vélo Shimano, des lunettes Oakley... Toutes des marques qui ont des sites de production en Chine.

Richard Marier n'est pas contre la présence de ces produits d'ailleurs sur le site, mais il aimerait que les visiteurs puissent trouver une façon d'isoler les produits fabriqués et vendus au Québec. Je souhaite que le Panier Bleu retourne à sa mission de base , dit-il.

Un mandat qui a évolué

Le premier ministre François Legault, entouré du ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon (à dr.) du Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la direction de la santé publique (à g.), le 5 avril, au moment de l'annonce du lancement du Panier Bleu. Photo : Radio-Canada

Le 5 avril, quand le premier ministre François Legault annonce la création de l'organisme à but non lucratif Le Panier Bleu, il explique avoir pour objectif de regrouper, sur la même plateforme numérique, les produits québécois . Le gouvernement y a injecté 4 millions de dollars.

On veut s'assurer que, le plus possible, les Québécois achètent des produits québécois, et donc Le Panier bleu, c'est ça que ça va viser , avait ajouté M. Legault, ce que son ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon avait appuyé.

Nous voulons que Le Panier Bleu soit un dépôt pour tous les produits québécois qui sont offerts par les entreprises du Québec. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie du Québec, le 5 avril, lors du lancement du Panier Bleu

En réalité, le Panier Bleu est aujourd'hui devenu la vitrine des commerçants québécois, quel que soit ce qu'ils vendent.

Tous les commerçants québécois sont les bienvenus sur le Panier Bleu , explique l'attaché de presse du ministre de l'Économie, Mathieu St-Amand, en réponse à nos questions.

Il n'a pas été possible d'obtenir une entrevue avec le directeur du Panier Bleu, Alain Dumas. La chargée de communications pour l'organisme, Malika Paradis, explique que les produits en vitrine sur le catalogue sont tous vendus par des commerçants d'ici, et sont disponibles en ligne ou dans leur commerce .

La mission du Panier Bleu est de favoriser l'achat chez un commerçant québécois. Malika Paradis, chargée de communications pour le Panier bleu

Notre objectif est de permettre au tissu économique et social du commerce de détail de traverser la crise , rappelle-t-elle.

Un magasin Walmart du Québec pourrait-il afficher ses produits sur le site? Ni l'organisme ni le bureau du ministre ne nous ont répondu.

Selon l'entrepreneur Richard Marier, il serait inconcevable de retrouver sur le Panier Bleu des fraises de Californie, même si elles sont vendues par une épicerie québécoise .

« C'était incontournable », estime un expert

Jacques Nantel, expert du comportement des consommateurs et professeur émérite à HEC Montréal. Photo : Radio-Canada

La question de Walmart ne se pose pas, selon Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal et spécialiste du commerce de détail.

La compagnie Walmart est extrêmement efficace sur le web, elle n'a pas besoin du Panier Bleu , dit-il.

Selon lui, l'organisme n'avait pas le choix d'orienter sa stratégie sur les vendeurs québécois plutôt qu'uniquement sur les fabricants d'ici.

Il y a peu de produits manufacturés québécois, sauf dans l'alimentaire, par contre il y a beaucoup de détaillants québécois. Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal et spécialiste du commerce de détail

Le professeur rappelle que les commerces québécois avaient pris un solide retard dans leur présence sur le web et qu'il faut freiner l'exode des acheteurs québécois vers des plateformes étrangères comme Amazon qui ne paient pas toujours des taxes ici .

L'expert regrette, en revanche, que le mandat n'ait pas été clarifié dès le départ et il comprend les producteurs québécois de se sentir noyés au milieu des produits étrangers.