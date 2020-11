Le grilled cheese à la rescousse de vos soirées pressées

Qui n’aime pas les sandwichs au fromage fondu? C’est réconfortant, gourmand, rapide et ça ne salit presque pas de vaisselle. C’est vraiment une valeur sûre pour les soirées pressées, ou quand le frigo est presque à zéro.

Pour que ce soit un repas complet, il suffit d’avoir une solide base, c’est-à-dire un bon pain. Après ça, pour les garnitures, on se lâche lousse! comme on dit.

Il n’y a pas de grilled cheese sans fromage. Chèvre, ricotta, mozza, cheddar, gouda, allez-y avec ce que vous avez sous la main, et n’hésitez pas à mélanger les petits bouts de fromage que vous avez. Pour avoir assez de protéines, visez environ 30 g (1 oz) ou 60 ml (¼ de tasse) de fromage par sandwich. Et pour que le fromage fonde bien, râpez-le et répartissez-le sur les deux tranches de pain. C’est ça le secret pour un fromage qui s’étire et s’étire encore!

Au-delà du fromage, il y a tous les autres petits extras que vous pouvez ajouter pour donner de la personnalité à votre grilled cheese. C’est ce qui l’amène à un autre niveau et qui le fait graduer de sandwich banal à repas génial.

Laissez-vous inspirer par ce que vous avez au frigo ou au garde-manger: des tranches de pomme (Nouvelle fenêtre) ou de poire, de la moutarde au miel ou de Dijon, des légumes marinés ou grillés (Nouvelle fenêtre) , de la sauce piquante, des oignons confits (Nouvelle fenêtre) , un reste de viande cuite… amusez-vous, c’est votre création!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés