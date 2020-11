Graines de citrouille: une collation gratuite!

Coupez d’abord la citrouille avec un bon couteau, puis retirez les graines à l’aide d’une cuillère. Avec les mains, séparez les graines des filaments. Conservez les filaments pour faire un bouillon de légumes maison (Nouvelle fenêtre) . Oui, oui, ça aussi ça se récupère! Nettoyez, puis séchez les graines de citrouille à l’aide d’un linge à vaisselle propre.

Là, on arrive à la partie l’fun, où la magie opère! C’est le temps de donner de la personnalité à vos graines de courge avec vos assaisonnements préférés. Mélange d’épices cajun, cumin ou sriracha pour une version relevée, ou encore sirop d’érable, mélange d’épices pour tarte à la citrouille ou cannelle pour une version sucrée. Laissez aller votre créativité ou inspirez-vous de notre recette de graines de citrouille au paprika fumé (Nouvelle fenêtre) , la combinaison préférée de l’équipe!

Une fois assaisonnées, envoyez les graines de citrouille faire un tour au four pour une vingtaine de minutes à 180°C (350°F). Elles ressortiront toutes bien dorées et croustillantes. Laissez-les tiédir et conservez-les dans un plat hermétique à température ambiante. Elles se conserveront jusqu’à deux semaines, mais entre vous et nous, elles s’envoleront bien avant. 😉

Cette astuce fonctionne avec presque toutes les courges, sauf les courges décoratives (Nouvelle fenêtre) , qu’on appelle parfois coloquintes ou courges amères, qui ne sont pas comestibles. La quantité et la grosseur des graines variera en fonction de la variété de courges que vous avez.

Vous voilà avec une collation antigaspi qui ne vous aura presque rien coûté!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés