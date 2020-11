Un 1er combat de Lethwei en sol américain pour Dave Leduc

Le duel présenté au Wyoming représente une percée en territoire nord-américain pour ce sport. C’est vraiment historique. Dave et moi parlions dès ses débuts en Lethwei d’amener ça en Amérique du Nord. On est vraiment contents de cette percée, parce qu’on a travaillé fort à trouver des promoteurs , raconte son entraîneur, Patrick Marcil.

La popularité du sport est incroyable en Asie avec 25-30 millions de personnes qui regardent les combats à la télé. Ce combat va monter l’art du Lethwei encore plus à l’international. Ça va être le début de plusieurs combats à venir en sol américain. Patrick Marcil, entraîneur d'arts martiaux mixtes

Même si Leduc avait dominé Washington lors de leur premier affrontement il y a trois ans, il n’avait pas été en mesure de le mettre KO. Marcil affirme que l’Américain représente encore un défi de taille.

Cyrus est un gars plus petit que Dave, mais pèse 12-13 livres de plus. Il est costaud, il est plus gros. C’est un athlète qui a 112 combats à vie, champion du monde en Muay Thaï et taekwondo. Il est très difficile à finir. Il faut faire attention avec lui, il a des attaques très rapides et il est imprévisible , précise l’entraîneur.

Dave Leduc, en compagnie de son mentor, Sifu Patrick Marcil Photo : Radio-Canada

Un combat présenté en cage

L’affrontement entre les deux hommes sera mi-traditionnel mi-contemporain — d’abord, parce que le combat aura lieu en cage au lieu d’une arène de type boxe, plus actuelle.

Dans un ring, des fois dans le clinch, tu peux passer entre les cordes ou t’allonger dans les cordes. Ça cause des pauses dans l’action et des interventions de l’arbitre. Avec le côté agressif du Lethwei, la cage peut être un gros avantage si tu peux l’utiliser de la bonne façon en immobilisant l'adversaire. En même temps, tu ne veux pas que ça t’arrive à toi , dit Marcil.

L’aspect traditionnel du sport sera bien servi avec les règles birmanes pour identifier un gagnant. Au contraire du dernier combat de Leduc disputé dans la World Lethwei Championship (WLC), qui a instauré un système de pointage, le combat de samedi peut se terminer sur un match nul.

Dave Leduc célèbre son titre WLC acquis à l'automne 2019. Photo : SB FIGHT PHOTOGRAPHY

Au Wyoming, ils aimaient l’idée de le faire traditionnel. La seule façon de gagner, c'est de mettre l'adversaire KO ou qu’il abandonne. Ça ne change rien que tu mettes ton adversaire au tapis cinq fois. J’aime ce côté-là. Ça donne un élément très intense. Tu veux faire du dommage et on a travaillé pour ça , explique Marcil.

Les deux hommes espèrent d’ailleurs être en mesure de stopper Cyrus Washington samedi. Marcil se permet même de prédire une victoire par mise hors de combat de son protégé avant la fin du troisième round.