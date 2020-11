450 plants de cannabis saisis dans une résidence de Charlesbourg

La police de Québec a saisi plus de 450 plants de cannabis cultivés illégalement dans une résidence de l'arrondissement Charlesbourg.

Les perquisitions ont eu lieu jeudi, mais l'enquête s'est entamée dès juillet à la suite d'informations transmises par Hydro-Québec concernant une surconsommation d'électricité dans la propriété de l'Avenue de Laval.

Sur place, les policiers ont constaté que le sous-sol de la maison était entièrement consacré à la culture de cannabis.

Deux hommes dans la quarantaine ont été arrêtés pour production de cannabis illégal et complot.

Un des prévenus réside le domicile perquisitionné, tandis que l'autre a été arrêté sur le territoire de Lac-Beauport.

Aucune autorisation de production de cannabis à des fins médicales n’avait été délivrée par Santé Canada , précise le Service de police de la Ville de Québec sur cette affaire.

Importantes perquisitions

Les perquisitions ont permis de saisir plus de 450 plants de cannabis, plus de 3300 $, deux voitures, une arme à feu avec des munitions, des téléphones cellulaires, une presse à haschich, du haschich et divers équipements servant à la plantation de cannabis.

Les deux hommes ont été interrogés et libérés par voie de sommation.