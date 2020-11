Les élus appellent les Matanais à réduire leurs activités pour contrer l'éclosion

Le maire de Matane, Jérôme Landry, le député de Matane–Matapédia, Pascal Bérubé, et le préfet de la MRC de La Matanie, Andrew Turcotte, demandent à leurs concitoyens de réduire leurs activités de façon volontaire d’ici le dimanche 15 novembre.

C'est un message très sérieux qu'on veut vraiment lancer à la population parce qu'on pense qu'on peut éviter d'aller dans une zone d'alerte rouge. On demande un délai de seulement une semaine. Donc, jusqu'à dimanche prochain. En espérant qu'on puisse reprendre le contrôle de la situation , soutient le maire de Matane.

Jérôme Landry demande de réduire au maximum les déplacements, les rassemblements, les soupers entre amis et les activités de groupe. On veut que les gens se posent la question : Est-ce que c'est à risque ou non?

Les élus disent sentir un relâchement au sein de la population en ce qui a trait à l'application des mesures sanitaires.

Ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment de se responsabiliser par rapport à la pandémie. De vraiment s'assurer que les gens sont aussi vigilants qu'ils l'ont été au début de cette pandémie-là. Jérôme Landry, maire de Matane

Ils encouragent leurs concitoyens à respecter la distanciation physique de deux mètres, à se laver les mains et à porter le couvre-visage lorsque nécessaire.

Cette mise en garde des élus survient alors qu'une importante éclosion est en cours à la Résidence des Bâtisseurs de Matane.

Les élus affirment qu'ils réévalueront les circonstances de l'éclosion dans une dizaine de jours pour voir s'il ne serait pas préférable de passer en zone rouge si jamais la situation dégénère.

Des appels automatisés pour sensibiliser les citoyens

Le député de Matane-Matapédia explique qu'en début de soirée vendredi, un appel automatisé provenant de son bureau sera envoyé dans l'ensemble des foyers de La Matanie pour indiquer aux citoyens la façon de procéder pour se faire dépister.

Le message contiendra aussi un rappel des mesures sanitaires à suivre.

Il y aura la possibilité pour les citoyens de laisser un message qui va arriver directement dans ma boîte de courriels et toute la fin de semaine, je vais faire le tri de ces messages pour les envoyer aux autorités appropriées , explique Pascal Bérubé.

Avec les informations de Jean-François Deschênes