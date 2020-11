Un Winnipégois demande l’aide de l’armée dans les foyers de soins du Manitoba

James Ottenbreit raconte que la perte de sa soeur âgée de 69 ans, Donna O'Connell, a été tout un choc pour sa famille et lui. Il dit avoir appris qu'elle présentait quelques symptômes de la COVID-19, mais qu'autrement elle allait bien.

Ma sœur est décédée au milieu de la nuit dans une pièce sombre toute seule. James Ottenbreit, frère de Donna O’Connell

Chauffeure de taxi bien connue dans le quartier North End, Donna O'Connell avait emménagé dans un centre de soins de longue durée à la suite d'une blessure à la tête. Elle est décédée juste après minuit, mercredi.

James Ottenbreit souhaite que des mesures immédiates soient prises pour éviter plus de décès.

L'armée doit venir parce qu'elle a des médecins, elle a des infirmières, elle a le contrôle. James Ottenbreit, frère de Donna O’Connell

Il ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas encore fait appel à l'armée.

Plus le gouvernement attend, plus les gens vont souffrir et plus de gens vont mourir , poursuit-il.

Le ministre de la Santé, Cameron Friesen, mentionne que toutes les options sont envisagées. Il dit en avoir discuté avec la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu dimanche dernier, et que l’aide de l’armée n’est pas une solution pour le moment.

La ministre Hajdu m'a dit qu'ils avaient essayé de recourir à une capacité militaire dans des circonstances exceptionnelles au Québec et en Ontario. Et selon ses propres mots, cela ne s'est pas déroulé comme prévu , a rapporté le ministre Friesen en conférence de presse, après la période de questions jeudi. La mise en œuvre s'est avérée difficile , précise-t-il.

À l’heure actuelle, les deux foyers de soins de longue durée aux prises avec les plus importantes éclosions, soit la résidence de soins Maples et le foyer de soins de longue durée Parkview Place, sont les propriétés de la société Revera.

Depuis le début des éclosions dans ces établissements, il a eu 120 infections à la COVID-19 et 8 décès à la résidence Maples, et 111 infections et 23 décès au foyer Parkview Place.

Questionné en chambre sur sa gestion des éclosions dans les foyers de soins, le premier ministre Brian Pallister a répondu : Nous avons fait de notre mieux pour aborder de façon proactive, avec des mesures préventives et la mise en oeuvre de restrictions lorsque nécessaire. Nous avons misé sur des mesures de changement de comportement chez les gens avec l’espoir que cela allait réduire la propagation de la COVID-19 .

Donna O'Connell était bien connue dans le quartier North End où elle avait l'habitude de conduire un taxi pour l’entreprise Duffy. Elle est décédée mercredi à l'âge de 69 ans. Photo : gracieuseté : James Ottenbreit

James Ottenbreit raconte que sa soeur Donna O'Connell a vécu dans les deux centres de soins de la société Revera. Il explique l’avoir déménagée du foyer Parkview Place à la résidence Maples plus tôt dans l’année, parce qu’il avait constaté que l’établissement au centre-ville était confronté à un manque de personnel.

L'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), qui finance et supervise les deux foyers de soins, affirme que l’embauche de travailleurs de soutien supplémentaires est actuellement complétée.

Une infirmière praticienne à temps plein est en poste à Parkview Place et une autre infirmière doit commencer dès la semaine prochaine à l'établissement de Maples.

Une fourgonnette de la Croix-Rouge canadienne a été aperçue jeudi à l'extérieur du foyer de soins de longue durée Maples. Revera, la société à but lucratif qui gère la maison, précise que le personnel de la Croix-Rouge aide à la distribution des repas et à maintenir l'isolement des résidents malade de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

L' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg dit être toujours en pourparlers avec la Croix-Rouge canadienne pour finaliser les détails de l'aide apportée dans les deux foyers.

Nous avons une équipe à Maples qui effectue une évaluation des installations , indique le porte-parole de la Croix-Rouge canadienne, Jason Small.

Cela fait partie de notre travail en cours pour déterminer quel rôle nous pourrions jouer pour aider les foyers de soins de Winnipeg , mentionne-t-il dans une note écrite.

Le ministre Friesen précise que la Croix-Rouge concentrera ses efforts principalement à la résidence de soins Maples parce que les choses se stabilisent à Parkview Place .

Du personnel de soutien en renfort

La multinationale Revera a confirmé l’ajout de personnel de soutien aux deux établissements de soins de longue durée. Des infirmières de l'agence et des agents de sécurité aident à maintenir les résidents isolés dans leurs chambres, indique Larry Roberts, porte-parole de Revera.

Toutes les équipes de Revera travaillent fort pour fournir des soins compatissants aux résidents et nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger les résidents et le personnel en ce temps de pandémie , ajoute-t-il.

De son côté, James Ottenbreit cherche à connaître de la part de la direction de la résidence Maple les raisons pour lesquelles sa famille n'a pas été informée du déclin de sa sœur et pourquoi elle n'a pas été transférée à l'hôpital.

Avec les informations de Joanne Levasseur et Jill Coubrough