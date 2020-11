Des publicités pour inciter les médecins albertains à s’installer ailleurs

Les médecins et d'autres professionnels de la santé albertains sont la cible de campagnes de recrutement venant d’établissements en Ontario et en Colombie-Britannique. Elles les invitent à quitter l’Alberta et à s'installer dans ces provinces.

Médecins, échappez à la politique , promet l’annonce publicitaire du groupe Denning Health basé en Colombie-Britannique. Il propose aux médecins de s'installer dans la région du Grand Vancouver et leur vante notamment les prix de l’immobilier, les activités de plein air, la rémunération et l’environnement de travail.

Le titre de la publicité fait référence au conflit qui oppose depuis de nombreux mois les médecins albertains et le gouvernement provincial.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La publicité du groupe Denning Health Photo : Tom Yearwood

Ce qui se passe en Alberta se retrouve dans la presse nationale depuis quelque temps, explique le président du groupe Denning Health, Tom Yearwood. [...] Cela peut paraître quelque peu opportuniste. Mais le fait est que si des médecins partent, alors on aimerait qu’ils viennent en Colombie-Britannique et plus précisément qu’ils rejoignent notre groupe.

En Ontario, 19 hôpitaux, une association de laboratoires médicaux et trois entreprises gérant des centres de soins de longue durée se sont associés pour mener une vaste campagne de recrutement de professionnels de la santé, une campagne à l’échelle du pays sur plus de trois mois.

Le jour où l’Alberta a annoncé la suppression de 11 000 emplois dans le réseau de la santé, Alex Munter, qui est le président-directeur général du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), l’un des hôpitaux participants, a invité, sur Twitter, les travailleurs albertains à consulter ses offres d’emplois. Il annonce des postes d'infirmier et de radiothérapeute à combler bientôt.

Hey! Les travailleurs de la santé en Alberta [ou d’ailleurs en fait], nous recrutons au CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario dans la capitale du Canada , a écrit Alex Munter en mettant en lien un article d'un quotidien annonçant les suppressions de postes de Services de santé Alberta.

Nous sommes très intéressés par tout Albertain qui envisageait de déménager à Ottawa et d’explorer cette possibilité, confirme le vice-président de l'Hôpital Queensway Carleton, Greg Hedgecoe. Mon message aux Albertains dans le domaine de la santé est que nous embauchons et que nous sommes un bon endroit pour vivre et travailler.

Don Wilson, qui est médecin à Calgary, raconte qu’il voit passer de plus en plus d'annonces de recrutement venant d’autres provinces sur Facebook. Il déménagera à la fin janvier en Colombie-Britannique, même s’il n’a pas encore de poste permanent là-bas.

J’ai pris la décision de quitter un emploi garanti à plein temps à Calgary. Ma décision n'était pas basée sur combien je gagnais en Alberta et combien je pourrais gagner en Colombie-Britannique, affirme Don Wilson. Je fais tout simplement le choix moral, éthique, de quitter un système qui va vraiment dans la mauvaise direction entre les mains du [Parti conservateur uni].

Le gouvernement albertain ne s'inquiète pas

Dans une déclaration écrite, l’attaché de presse du ministre albertain de la Santé Tyler Shandro, Steve Buick, assure que la province continue d'attirer des médecins. Il note qu’au troisième trimestre 2020, la province avait enregistré un gain net de 246 médecins.

Nous avons des taux d'imposition bas, des salaires élevés et beaucoup d’avantages sociaux, souligne Steve Buick. [...].Donc je ne m'attends pas à ce que ça change. Ce n’est pas une annonce achetée par le propriétaire d’une clinique à Vancouver qui va changer les choses.

Quel que soit le salaire que vous touchez, si vous n’êtes pas heureux là où vous travaillez, vous allez chercher à partir , pense à l’inverse Tom Yearwood.

Récemment, des documents rendus publics par le Nouveau Parti démocratique albertain ont révélé que plus de 200 médecins albertains songent à mettre fin à leur pratique ou à diminuer le nombre d’heures travaillées.

Avec les informations d'Helen Pike