Plaidoyer pour que les travailleurs navetteurs soient testés dès leur arrivée à T.-N.-L.

Karen Goobie-Whalen, mère de trois enfants, est morte subitement dans la maison familiale. Son mari, Vince Whalen, qui travaille en Alberta, est rentré précipitemment en avion, mais il a dû s’isoler à son arrivée en vertu des consignes de la santé publique et il n’a pu accompagner immédiatement ses enfants et ses autres proches en deuil.

Dans une publication sur Facebook, M. Whalen explique qu’il ne pouvait être testé pour la COVID-19 avant vendredi et qu'il doit rester isolé d'ici là. Il ne peut donc rejoindre ses enfants ni se rendre au salon funéraire.

Leur député provincial de la circonscription de Terra Nova, le progressiste-conservateur Lloyd Parrott, affirme qu’il a demandé que M. Whalen puisse subir le test de dépistage dès jeudi matin.

Le député Lloyd Parrott souhaite que les travailleurs navetteurs puissent subir un test de dépistage de la COVID-19 dès qu'ils rentrent à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : CBC/Mark Quinn

Lloyd Parrott souhaite que les tests de dépistage soient effectués dès l’arrivée des travailleurs qui, comme Vince Whalen, sont employés dans d’autres provinces. Il pense que c’est possible aux divers points d’entrée de la province et que cela permettrait aux familles de se rassembler plus vite.

Le député n’en a toutefois pas parlé à l’Assemblée législative, jeudi. Il explique que c’est une question personnelle qu’il ne veut pas politiser.

Lloyd Parrott affirme que la situation est triste pour ces travailleurs qui voyagent d’une province à l’autre et qui ne peuvent retrouver leur famille tout de suite à leur retour.

Les autorités à Terre-Neuve-et-Labrador exigent que les travailleurs qui rentrent de l’extérieur de la bulle atlantique s’isolent à leur arrivée. La période d’isolement est d’au moins sept jours si le résultat de leur test de dépistage est négatif.

Lloyd Parrott précise qu’il a pu obtenir un test de dépistage plus tôt pour M. Whalen avec l’aide du médecin de famille de ce dernier. Il dit qu’il n’a fait que son travail et qu’il voulait aider cette famille.

Un malentendu, selon le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé, John Haggie, dit qu’il n’a pris connaissance de la situation que lorsque la publication Facebook de M. Whalen a commencé à être partagée à grande échelle.

John Haggie a déclaré, jeudi, que rien n’empêche des retrouvailles familiales dans ce genre de circonstances. Selon lui, il y a eu un malentendu quant à ce que M. Whalen pouvait faire ou non dans le cadre des règles établies par le gouvernement. La famille des travailleurs navetteurs comme M. Whalen constitue leur bulle, explique-t-il.

Le ministre de la Santé, John Haggie, dit que rien n'empêche une famille de se rassembler dans les circonstances comme celles de Vince Whalen (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Des arrangements sont aussi possibles avec les salons funéraires pour accommoder des visiteurs qui sont en isolement, ajoute le ministre Haggie.

Vince Whalen n’a pas répondu à une demande d’entrevue de CBCCanadian Broadcasting Corporation . Mais dans une autre publication sur Facebook, il répète qu’on lui avait dit qu’il ne pouvait subir un test de dépistage avant vendredi.