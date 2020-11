Les enjeux qui touchent les communautés fransaskoises lors des élections municipales

Beaucoup d’enjeux locaux touchent la Fransaskoisie à travers la province. Voici un tour d’horizon des questions soulevées dans les différentes communautés fransaskoises à l’aube du scrutin de lundi.

Saskatoon

La Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) espère que la Ville continuera à valoriser la présence et l’héritage du français. La FFSFédération des francophones de Saskatoon et l’administration du maire sortant Charlie Clark ont travaillé ensemble pour que la Ville des Ponts soit officiellement membre du Réseau des villes francophones et francophiles en novembre 2019.

Le président de la FFSFédération des francophones de Saskatoon , Dustin McNichol, soutient que son organisme a une bonne relation avec Charlie Clark et qu’une continuité éviterait de devoir établir des liens avec la nouvelle mairie.

Pour nous, le plus grand souci, c’est de continuer une bonne relation avec l’administration de la Ville et de travailler avec quiconque qui sera maire pour avancer notre but stratégique comme organisation , souligne-t-il.

Récemment, des francophones de Saskatoon ont été déçus de voir que le guide des électeurs pour le scrutin municipal a été traduit en plusieurs langues autres que l’anglais, sans toutefois inclure le français.

Dustin McNichol souligne qu’une lettre sera envoyée à l’attention de la Ville après les élections, dans le but de poursuivre les discussions pour améliorer la place du français dans le processus démocratique.

Prince Albert

Le dossier qui retient l’attention de la communauté fransaskoise de Prince Albert est celui de la construction d’une nouvelle école francophone.

Cette école a été promise l’année dernière lorsque la province s’était engagée à construire trois nouvelles écoles francophones en Saskatchewan d’ici 2025, à Regina, Saskatoon et Prince Albert.

La vice-présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert, Josée Bourgoin, souligne que ce projet d’un nouveau centre scolaire communautaire citoyen a l’appui du maire actuel Greg Dionne. Elle souligne qu’un changement de garde à la mairie de Prince Albert imposerait de tisser des liens avec la nouvelle équipe municipale.

Évidemment, on va être obligé de s’apprivoiser s’il y a de nouveaux candidats, mais on est assez bien connu de la mairie, des employés, au niveau de l’administration et des élus. On est confiant de pouvoir entretenir de bonnes relations et bâtir sur ce qu’on a déjà entrepris ici à Prince Albert , affirme Josée Bourgoin.

Elle espère également que les nouveaux élus municipaux sauront faire valoir la place du français à Prince Albert, qui est maintenant membre du Réseau des villes francophones et francophiles depuis plus d’un an.

Gravelbourg

Un dossier qui retient l'attention à Gravelbourg est l’entretien et l’avenir du couvent, qui est considéré comme un patrimoine du village par de nombreux résidents, notamment André Moquin. Il aimerait que l’administration municipale soit plus transparente sur ce dossier.

Je ne pense pas que c’est acceptable que le conseil de ville fasse des ententes sur le couvent, qui est un avoir de 4 millions [de dollars]. Comment le conseil de ville peut-il prendre des engagements sans consulter la population? , se questionne André Moquin.

Il espère aussi que le prochain conseil de ville fasse mieux valoir Gravelbourg.

Il faut jouer le jeu politique, il faut vraiment vendre notre communauté et nous avons plein d’atouts pour le faire. Je ne me souviens pas de la dernière fois que notre représentant fédéral ou provincial soit venu à Gravelbourg , dit André Moquin.

En plus de devoir élire un nouveau maire lundi, les habitants de Gravelbourg devront élire six conseillers municipaux.

Zénon Park

Contrairement à de nombreuses communautés fransaskoises à travers la Saskatchewan, les habitants de Zénon Park n'éliront pas un nouveau maire lors du scrutin municipal du 9 novembre.

Éric Valois, qui siégeait comme conseiller municipal, a été élu maire de Zénon Park sans opposition. Il y a donc seulement un poste de conseiller municipal à pourvoir lundi.

Le maire sortant du village, Gilbert Ferré, souligne que la place du français dans la communauté demeure un enjeu important.

Il y a toute une francisation qui doit être faite avec l’aide de l’Association fransaskoise de Zénon Park. On doit aussi tous faire remarquer aux gens et accepter que c’est une communauté qui a des souches francophones depuis son début. Alors on a un bel historique et il ne faudrait jamais mettre ça de côté , indique Gilbert Ferré.

Avec les informations de Vincent Turgeon