Steve Bannon banni de Twitter en raison de ses allusions à la décapitation du Dr Fauci

Twitter a suspendu de façon permanente un compte appartenant à Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump et figure de la droite américaine, après qu’il eut fait allusion à la décapitation du Dr Anthony Fauci, épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, et de Christopher Wray, le directeur du FBI.

Les commentaires de Bannon ont été prononcés dans une vidéo publiée sur ses comptes Facebook, Twitter et YouTube, dans le contexte de son émission War Room, diffusée en direct.

Dans un segment particulièrement animé, Bannon discutait avec son coanimateur, Jack Maxey, des mesures que devrait prendre Trump au cours d’un éventuel second mandat. Il a alors suggéré que le président congédie Fauci et Wray, avant d’aller encore plus loin.

En fait, j’aimerais retourner dans l’ancien temps de l’Angleterre de l'ère Tudor; je mettrais leurs têtes sur des piques et je les placerais aux deux bouts de la Maison-Blanche, comme avertissement aux bureaucrates fédéraux , a-t-il lâché.

Selon ce que rapporte CNN, la vidéo est restée sur Facebook pendant environ 10 heures, récoltant près de 200 000 visionnements, avant que le réseau social ne la retire, évoquant sa politique contre l’incitation à la violence.

Twitter a confirmé qu’il avait suspendu de façon permanente le compte du balado War Room, de Bannon, pour violation de ses règles contre la glorification de la violence, rapporte le site TechCrunch. Cette suspension peut faire l’objet d’un appel, mais le compte ne sera pas réinstauré automatiquement.

De son côté, YouTube a retiré l’épisode contenant les propos de Bannon de sa chaîne War Room, évoquant, comme Facebook, sa politique contre l’incitation à la violence.

Dépouillement des votes sous tension

Depuis le 3 novembre, jour du scrutin, le président Donald Trump multiplie les attaques non fondées contre le processus électoral, accusant les démocrates de vouloir voler l’élection. Il évoque notamment des fraudes massives liées au vote par correspondance, sans toutefois être en mesure d’apporter des preuves concrètes pour appuyer ses dires.

Voyant son avance fondre dans plusieurs États, le candidat républicain s’est tourné vers les tribunaux pour contester les résultats de l’élection en Pennsylvanie, au Michigan, en Georgie et au Nevada, mais il a déjà dû essuyer trois revers.

Dans l’attente des résultats finaux, la population américaine s’impatiente, et le pays doit composer avec des manifestations dans plusieurs grandes villes, tant chez les partisanes et partisans démocrates que chez les personnes soutenant Donald Trump.