Whole Foods interdit à ses employés de porter le coquelicot

La chaîne d'épicerie Whole Foods, basée aux États-Unis, affirme que les coquelicots ne sont pas autorisés en vertu de sa politique d'uniforme récemment mise à jour, qui touche les employés de ses 14 emplacements à travers le Canada.

Mais l'entreprise ne précise pas exactement pourquoi elle a pris cette décision.

Un employé de la chaîne à Ottawa soutient qu'un superviseur lui a dit que porter le coquelicot serait perçu comme un geste soutenant une cause .

On m'a essentiellement dit, que si ils permettaient cette cause en particulier, alors cela ouvrirait la porte de sorte qu'ils devraient autoriser ou envisager d'autoriser d'autres causes , a déclaré l'employé. Radio-Canada a accepté de ne pas nommer l’employé, par crainte de représailles.

Vendredi matin, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s’est immiscé dans le débat et s’est dit dégoûté par la décision de Whole Foods d’interdire le port de la petite fleure rouge.

M. Ford demande à l’entreprise américaine de revenir sur sa décision et de présenter des excuses.

De son côté, l'employé a déclaré qu'au cours des dernières années, il avait pu porter un coquelicot au travail, un symbole de promotion du Souvenir qui rappelle le sacrifice des Canadiens lors de la Première Guerre mondiale.

J'étais en état de choc en fait. J'étais consterné. Je ne pouvais pas le croire. Employé de Whole Foods à Ottawa

L'uniforme de Whole Foods se compose d'un tablier, d'un manteau ou d'un gilet, d'un chapeau et d'un badge.

Un coquelicot n'est pas conforme à cette politique, a confirmé la société.

La Légion royale canadienne mène la campagne du coquelicot. Photo : Autre banques d'images / Guy Leblanc

La Légion en difficulté

Les premiers coquelicots ont été distribués au Canada en 1921. Les dons qu'ils rapportent sont une importante source de revenus pour la Légion royale canadienne, et sert à aider les anciens combattants à acheter de la nourriture et à obtenir un abri et des soins médicaux.

Mais les succursales de la Légion ont du mal à faire face à la perte de revenus due à la pandémie et certaines ont exprimé la crainte que la campagne du coquelicot de cette année rapporte beaucoup moins de dons.

Nous sommes reconnaissants aux nombreux partenaires et détaillants comme Whole Foods qui contribuent de diverses manières à la campagne nationale du coquelicot , a déclaré Danny Martin, directeur des services corporatifs au siège national de la Légion, dans un communiqué.

Bien que les détaillants doivent établir leurs propres politiques d'entreprise, à moins qu'il y ait des problèmes de sécurité, nous encourageons le port du coquelicot en tout temps en signe de respect pour nos morts et comme symbole qui aide à informer les Canadiens sur les sacrifices de nos anciens combattants Danny Martin, directeur des services corporatifs au siège national de la Légion

Le port d'un coquelicot pourrait être considéré comme une manifestation de conviction politique, selon l'avocat du travail Alex Lucifero du cabinet Samfiru Tumarkin, et ne serait donc pas protégé en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario.

Cependant, les codes des droits de la personne dans d'autres provinces peuvent être différents , dit-il.

M. Lucifero avance que Whole Foods pourrait avoir des raisons valables de santé et de sécurité pour ne pas permettre aux employés de porter un coquelicot, parce que les coquelicots sont épinglés avec des aiguilles et il pourrait y avoir un risque pour la santé et la sécurité .

Whole Foods, qui appartient à Amazon, affirme soutenir la Légion en faisant un don de plus de 8000 dollars à la campagne du coquelicot. L'entreprise a également déclaré que les employés de chacun de ses magasins observeraient la traditionnelle minute de silence à 11 heures 11, le 11 novembre.

Mais l'employé d'Ottawa ne pense pas que cela suffit.

Nous parlons de personnes qui ont sacrifié leur vie et leur famille, des personnes qui ont perdu vous savez, des maris, des épouses, des mères, des pères, des fils, des filles… Des gens sont morts pour notre pays pour le garder en sécurité et le garder libre, et c'est la seule période de l'année où nous leur rendons hommage et leur disons merci.

Avec les informations de Kimberley Molina