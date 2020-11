Résidence des Bâtisseurs : une éclosion due à des travailleurs de l'extérieur?

Alors que la Matanie a été épargnée depuis le début de la pandémie, le nombre de cas détectés à la résidence des Bâtisseurs a atteint 46, soit 37 résidents et 9 employés en 2 jours.

Deux décès ont été constatés jusqu'à maintenant.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme d'ailleurs que de nouveaux cas vont s'ajouter aujourd'hui.

En entrevue à l’émission Bon pied bonne heure, le président du Groupe Résidences des Bâtisseurs, Sébastien Gauthier, a cependant laissé entendre que des travailleurs de l'extérieur auraient pu faire entrer le virus dans l'établissement.

Les agences nous garantissent que ces employés-là sont testés avant de nous être envoyés , a-t-il mentionné. Malheureusement, on n’est pas à l'abri que le virus arrive malgré ça, mais les mesures avaient été respectées. , assure-t-il.

Bien des gens ont été en contact avec les résidents ces derniers jours. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

M. Gauthier ajoute que la vigilance a été accrue dès la détection d'un premier cas, mardi.

On a mis en place le protocole d’urgence de façon très rapide , soutient-il.

On a procédé à du dépistage massif en dedans du premier 24 heures. Le virus avait commencé à se propager et on a agi dès qu’on l'a su. Sébastien Gauthier, président du Groupe Résidences des Bâtisseurs

M. Gauthier assure que la direction surveille étroitement la situation depuis le début de la pandémie. Il arrive qu'il y ait des cas qu'on suspecte et qu’on fasse tester des résidents et employés, alors on met en place des mesures préventives. Mais si on a un seul un cas, on n'arrête pas tout , admet-il. On garde la situation sous surveillance.

Par ailleurs, concernant le fait que la résidence des Bâtisseurs soit sous surveillance étroite de la part du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent en raison de nombreuses plaintes, Sébastien Gauthier refuse de faire un lien entre ces manquements allégués et le fait que la résidence soit l'une des plus touchées actuellement au Québec par la COVID.

Il cible plutôt le manque de personnel. C’est normal qu’il y ait des plaintes quand on n'a pas une situation optimale , estime-t-il. Ça ne sert à rien d’essayer de spéculer là-dessus. Je ne fais pas de lien avec ça.

Le président du Groupe Les Bâtisseurs veut rassurer les gens, mais il le fera à distance. Il ne se déplacera pas à Matane. Il explique que s'il attrape la COVID-19, il pourra difficilement diriger son entreprise qui compte 16 résidences pour personnes âgées au Québec.

Sentiment d'inquiétude et de colère pour Pascal Bérubé

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour sa part, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, se dit habité par l'inquiétude, mais aussi par un sentiment de colère. Comment c’est arrivé, j’espère qu’on va l’apprendre. [...] Comment le virus a-t-il pu entrer dans un milieu aussi vulnérable que les ressources intermédiaires? , se questionne-t-il, rappelant que 16 des 46 cas recensés jusqu’ici proviennent de cette section.

M. Bérubé ne souhaite pas commenter le fait que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux exerce une surveillance étroite auprès de la Résidence des Bâtisseurs depuis un an.

Il confirme qu'un point de presse est prévu à 10 h 30 avec le maire de Matane, Jérôme Landry et le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie, Andrew Turcotte.