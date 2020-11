Meurtre de Claire Hébert en 2018: la coroner recommande des mesures pour la santé mentale

Dans son rapport concernant la mort de Claire Hébert en 2018, la coroner Me Pascale F. Boulay met en cause la santé mentale de celui qui a perpétré le meurtre et recommande d’outiller les intervenants sociaux et les policiers face aux réalités associées à la santé mentale.

En février 2018, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a arrêté Denis Junior Dompierre. L’homme de 38 ans a été accusé du meurtre au deuxième degré de sa mère, Claire Hébert, 58 ans.

Selon le SPVGService de police de la Ville de Gatineau , la victime et son fils habitaient ensemble depuis quelques mois et leur relation était houleuse.

Denis Junior Dompierre a plaidé coupable en juin 2019. Il a écopé d'une peine à vie sans possibilité de libération avant 11 ans.

Le décès de Mme Hébert s’inscrit dans le cadre d’un homicide de nature intrafamiliale plus particulièrement un parricide (homicide d’un parent par un enfant) au cours duquel Mme Hébert a subi un traumatisme crânien fatal à la suite de coups donnés par un objet contondant , écrit la coroner Me Pascale F. Boulay dans son rapport.

La veille du décès, des policiers interviennent au logement de la victime pour un conflit familial. Ils y observent des éléments révélateurs d’une problématique familiale persistante ainsi que des signes suggestifs d’une probable santé mentale fragile de la part du fils pour laquelle il n’est vraisemblablement pas suivi, écrit Me Boulay dans son rapport.

Toutefois, à cette date, il n’y a pas suffisamment d’éléments justifiant une intervention policière en vertu des dispositions du Code criminel ou de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (LPP) , poursuit Me Boulay.

Les recommandations du coroner

Plusieurs recommandations sont émises dans le rapport.

À l’endroit du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et au ministère de la Sécurité publique du Québec, Me Boulay recommande de mettre sur pied un mécanisme qui assure une meilleure coordination et un échange plus fluide d’informations pertinentes notamment sur la question de la santé mentale entre les policiers et les intervenants sociaux.

Elle indique aussi que le contenu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, L.R.Q., chapitre P-38.001 soit actualisé afin d’outiller les intervenants sociaux et les policiers face aux réalités actuelles associées à la santé mentale notamment les effets de la désinstitutionnalisation et de la consommation accrue de substances psychoactives et d’opiacés .

La coroner demande par ailleurs d’explorer la pertinence de produire un outil réglementaire sous la LPP qui permettrait aux policiers après consultation avec les intervenants d’un service en situation de crise, d’obliger le retrait de l’adulte non propriétaire de la résidence, pour une durée minimale de 24 heures, afin que ce dernier, s’il y consent, soit vu dans les plus brefs délais par un professionnel habilité à procéder aux évaluations liées aux troubles mentaux conformément au Code des professions, qui évaluera la teneur des facteurs de risques identifiés et prendra selon le cas des mesures appropriées pour un suivi à l’externe ou, verra à l’introduction d’une demande d’ordonnance judiciaire urgente pour une évaluation psychiatrique ou de garde provisoire .

En conclusion de son rapport, Me Boulay indique aussi que la formation pour les policiers pourrait inclure un volet qui permettrait la détection des facteurs de risques portant sur la violence intrafamiliale non limitée à la violence conjugale.