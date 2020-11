Un bâtiment détruit par un incendie près de Shediac

L’incendie a été signalé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) jeudi, peu après 22 h. Le bâtiment se trouve le long du chemin Aurèle-Poirier. Il s’agissait d’un garage ou d’un entrepôt, selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

En arrivant sur les lieux, on a perçu un édifice avec beaucoup de feu à l’extérieur et à l’intérieur. Finalement, on est resté sur les lieux jusqu’à 3 h 30 [vendredi] matin à éteindre les brasiers , précise le capitaine Julien Boudreau, du détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada à Shediac.

Il estime qu’une trentaine de pompiers de la région, de Shediac et de Cocagne ont combattu les flammes.

Il n’y avait personne dans le bâtiment au moment des faits et personne n’a été blessé, ajoute le capitaine Boudreau.

Le bureau du prévôt des incendies doit examiner les décombres, vendredi matin, dans l’espoir de déterminer les causes du sinistre, indique la GRCGendarmerie royale du Canada .

Les policiers n’ont pas encore déterminé si l’incendie est suspect ou non. L'enquête se poursuit.