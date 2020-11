Un incendie détruit un bateau au chantier A.F. Theriault de Meteghan River

Un seul bateau a été détruit, mais personne n'a été blessé selon M. LeBlanc. Aucun autre bâtiment n'a été touché.

Je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé. On vraiment déçus que quelque chose arrive. C'est nos clients, on ne veut pas que nos clients perdent leur propriété. Nous on est juste ici pour faire du travail , déplore M. LeBlanc.

Le navire était assez petit, d'une dimension de 35 pieds selon Stéphane LeBlanc. Il félicite le service d'incendie de Meteghan pour la rapidité de leur intervention.

À 7 h ce matin, le service d'incendie avait quitté les lieux, mais la GRC était encore sur place et poursuivait son enquête.

Un incendie dans un contexte tendu

Il est impossible pour le moment de savoir si l'incendie est d'origine accidentelle ou suspecte. Mais le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est au coeur d'une situation tendue entre les pêcheurs autochtones et non-autochtones.

Le 5 octobre dernier, un incendie d'origine suspecte a causé d'importants dommages à un bateau accosté au quai de Comeauville. Le bateau appartenait à un pêcheur autochtone, Robert Syliboy.

Quelques jours plus tard, un entrepôt à homard du Pubnico-Ouest-le-Centre a aussi été détruit. Le bâtiment incendié est un entrepôt avec lequel font affaire les pêcheurs de homard autochtones de la région.

