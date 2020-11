Joe Biden souffle dans le cou de Donald Trump en Georgie

Le candidat démocrate à la présidence Joe Biden tire de l’arrière par moins de 450 voix sur le républicain Donald Trump en Georgie, un des États clés pour déterminer le gagnant de la course à la Maison-Blanche.

C'est un renversement majeur de situation. Il y a à peine 24 heures, Biden accusait un retard de 30 000 voix sur son rival républicain. En fin de soirée jeudi, il restait 14 000 bulletins à dépouiller dans l’ensemble de l’État.

Il ne reste que 3500 des 30 000 bulletins de vote postaux et provisoires à dépouiller dans le comté de Clayton, en banlieue d’Atlanta, a indiqué la directrice de ce bureau électoral Shauna Dozier, sur les ondes de CNN dans la nuit de jeudi à vendredi.

Nous resterons ici jusqu’au dernier bulletin à dépouiller , a-t-elle indiqué.

Un peu avant 4 h, Joe Biden avait recueilli l’appui de 2 447 769 électeurs de la Georgie, tandis que Donald Trump récoltait 2 448 232, ce qui lui donnait une mince avance de 463 voix.

Cet État procurera au candidat gagnant 16 votes au collège électoral.

Outre la Georgie, cinq autres États clés n’ont pas encore été attribués par les principaux médias américains, soit la Pennsylvanie (20 grands électeurs), la Georgie (16), la Caroline du Nord (15), l'Arizona (11), le Nevada (6) et l'Alaska (3).

Voici le portrait de la situation.

En Pennsylvanie, Donald Trump reçoit 49,5 % des suffrages contre 49,2 % pour son rival, Joe Biden, avec 95 % des votes reçus dépouillés.

En Caroline du Nord, Donald Trump mène avec 50 % contre 48,6 % pour Joe Biden. Il s’agit d’une avance d’environ 77 000 voix, alors que 95 % des bulletins ont été dépouillés. Toutefois, les bulletins transmis par la poste le jour de l'élection pourront être comptabilisés jusqu'au jeudi 12 novembre.

En Arizona, Joe Biden mène par un peu plus de 46 000 votes, mais l'écart avec son adversaire républicain se rétrécit peu à peu. L’ex-vice-président de Barack Obama obtient 50,1 % des votes comptabilisés, contre 48,5 % pour son rival, sachant que 90 % des bulletins ont été dépouillés.

Au Nevada, le candidat démocrate récolte 50,1 % des votes, contre 48,5 % pour Donald Trump, à 90 % du dépouillement effectué. Au moins 150 000 bulletins n’ont pas encore été comptabilisés, sans compter ceux qui ont été transmis par la poste avant la fermeture des bureaux de vote et qui devront être examinés avant le mardi 10 novembre.

Enfin, on s'attend à ce que M. Trump remporte haut la main l'État d’Alaska, où il obtient près de 63 % des suffrages. Toutefois, seuls 56 % des bulletins ont été dépouillés, ce qui explique que les projections n’aient pas été officialisées. Dans cet État, le vote par correspondance ne sera pas comptabilisé avant la semaine prochaine.

Le vainqueur doit récolter 270 des 538 grands électeurs, qui doivent normalement se réunir le 14 décembre pour officialiser les résultats, sous réserve des poursuites judiciaires que l'équipe de campagne de Donald Trump a entreprises.

Pour le moment, Joe Biden est crédité de 264 grands électeurs, selon les projections d’Associated Press et de Fox News, qui lui attribuent la victoire en Arizona, contre 214 pour Donald Trump.

Les grands réseaux américains (CNN, CBS, ABC, NBC), le New York Times et le Washington Post ne se sont cependant pas prononcés sur le résultat du scrutin en Arizona, et attribuent donc 253 grands électeurs au candidat démocrate.

Un appel à la patience

Une employée du bureau électoral du comté de Fulton, à Atlanta, dépouille un bulletin de vote le 5 novembre 2020. Photo : Reuters / BRANDON BELL

Prenant brièvement la parole jeudi aux côtés de sa colistière Kamala Harris dans son fief du Delaware, Joe Biden a réitéré qu'il était convaincu de gagner une fois le dépouillement terminé dans tous les États. Pour ce faire, cependant, il faudra que chaque vote soit compté, a-t-il répété, un peu comme il l'avait fait la veille.

Nous n'avons aucun doute sur le fait que lorsque le dépouillement sera terminé, la sénatrice Kamala Harris et moi serons déclarés vainqueurs. Joe Biden, candidat démocrate à la présidence des États-Unis

En attendant, le candidat démocrate a demandé aux Américains d'être patients et de garder [leur] calme .

La démocratie est parfois compliquée; il faut parfois un peu de patience aussi, a-t-il déclaré. Mais cette patience a été récompensée depuis plus de 240 ans par un système de gouvernance qui fait l'envie du monde entier.

De son côté, le candidat républicain Donald Trump a continué d’affirmer jeudi que les démocrates tentent de voler l’élection présidentielle.

Nous ne pouvons permettre à personne de museler nos électeurs et de fabriquer les résultats , a-t-il déclaré en début de soirée, jeudi, lors d'une allocution à la Maison-Blanche. C'était la première fois que le candidat républicain prenait la parole depuis le jour de l'élection.

Plusieurs chaînes télévisées ont coupé le discours du candidat républicain et ont dénoncé ses allégations.

Deux arrestations à Philadelphie

La police de Philadelphie a arrêté deux hommes après avoir appris qu'une attaque armée se préparait jeudi contre un centre de dépouillement des bulletins de vote de la présidentielle, a rapporté le Philadelphia Inquirer.

Les enquêteurs sont passés à l'action jeudi soir, après avoir reçu une information sur le déplacement suspect d'un véhicule de marque Hummer, occupé par plusieurs personnes armées de fusils d'assaut AR-15.

Ce véhicule, immatriculé dans l'État de Virginie, s'est rendu jusqu'à Philadelphie, la plus grande ville de l’État clé de la Pennsylvanie, précisément jusqu'au centre des congrès où sont actuellement comptés les bulletins de vote de la présidentielle.

Les policiers sont intervenus peu après 22 h et ont interpellé deux hommes à proximité du Hummer, a précisé le Philadelphia Inquirer. Le véhicule était porteur d'autocollants affichant des messages associés à QAnon, un mouvement complotiste d'extrême droite.