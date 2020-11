Steve Lussier dresse un bilan positif de ses 3 ans au pouvoir

Selon vous, quels sont les aspects qui ont été améliorés à Sherbrooke depuis le début de votre mandat?

On a mis trois gros projets en marche ces trois dernières années, sans compter les autres au parc industriel. On parle du projet Well Sud. On a aussi le pont des Grandes-Fourches. Pour moi, c'était un projet important, pour redonner les berges aux citoyens. C’est sans oublier le projet Galt Ouest qui va permettre la revitalisation de tout ce secteur-là.

Le centre-ville soulève de nombreuses questions de la part des citoyens. Quel est votre bilan à ce sujet?

Ça manquait un peu d’amour, on le sait. On a eu un bon momentum. Dans l’ancien mandat, c’était parti, [mais] on a arrêté le projet. On voulait le restructurer pour que tous les partenaires puissent se parler et en venir avec un accord, ensemble. Il y a eu une belle acceptabilité sociale et maintenant, c’est reparti. Vous verrez dans les prochaines années, les prochains mois. Mais c’est sûr qu’il reste du travail à faire.

Concernant la pandémie, quel en est votre bilan?

Malgré la pandémie, vous avez vu la croissance qu’on a à Sherbrooke. Je pense qu’on s’est tous serrés les coudes autant les citoyens que les entrepreneurs, les commerçants, les industriels pour arriver au résultat qu’on a aujourd’hui. Il y a eu un petit ralentissement [au début de la pandémie], mais par la suite, la croissance a continué. À Sherbrooke, nous sommes encore en zone orange. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. On espère revenir en zone jaune et ensuite en zone verte.

Vous allez solliciter un autre mandat. Quelle sera votre priorité si vous êtes réélu?

Notre priorité sera de continuer tous nos projets, mais également de mettre de l’argent dans les infrastructures, tout en respectant la capacité des citoyens à payer. On a beau évoluer dans le temps, on le fait à court terme à certains endroits, mais il faut aussi regarder sur le moyen et le long terme. En ce qui concerne l’environnement, on ne lâchera pas le morceau. Ça doit être au cœur de nos priorités. Les gens nous le demandent et c’est vers ça qu’on veut aller.