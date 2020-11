Manque criant de personnel d'entretien au CIUSSS

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite recruter des travailleurs de la restauration et de l’hôtellerie licenciés en raison de la pandémie.

Ces employés qui ont perdu leur emploi pourraient notamment œuvrer à la désinfection dans les hôpitaux, où un besoin criant de personnel se fait sentir. La charge de travail a augmenté pour les équipes spécialisées en hygiène et salubrité dans tous les établissements du réseau régional de santé depuis le passage en zone rouge.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux est à la recherche d'environ 160 personnes pour des travaux d’entretien seulement. La direction aimerait donc conclure des ententes de prêt de personnel avec des entreprises.

Le président du Syndicat du personnel paratechnique, services auxiliaires et des métiers à la CSNConfédération des syndicats nationaux , Gaston Langevin, explique que les activités de nettoyage se faisaient systématiquement aux quatre heures quand le Saguenay-Lac-Saint-Jean était en zone orange. La désinfection se fait maintenant aux deux heures, d'où le manque d'effectifs.

Nous, on vient de donner une garantie d'heures à un employé, le temps de la pandémie. Et ça va dans les deux sens. L’employeur peut dire : "mes activités reprennent, j'ai besoin de ma main-d'œuvre" , explique le coordonnateur logistique en hygiène et salubrité et buanderie-lingerie au CIUSSS, Gilles Auclair.

Le chef propriétaire du restaurant La Cuisine à Chicoutimi, David Janelle, compte sonder l'intérêt de ses employés au sujet de ce nouveau programme. Il émet cependant quelques réserves au sujet des risques supplémentaires que cela pourrait causer à ses travailleurs.

Les employeurs désireux de conclure une entente avec le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux doivent se rendre dans la section Je contribue de son site web et remplir le formulaire destiné aux entreprises.

