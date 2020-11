Non, des bulletins de vote remplis au Sharpie n’ont pas été invalidés en Arizona

C’est une vidéo  (Nouvelle fenêtre) visionnée plus d’un million de fois sur Twitter et partagée plus de 130 000 fois sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) qui est à l’origine de la controverse. Tournée le soir de l’élection, elle montre une femme racontant que du personnel d’un bureau de vote à Phoenix obligeait les gens à remplir leur bulletin de vote au Sharpie – et non au stylo – et que ces derniers étaient invalidés par les machines de comptage.

La rumeur qui s’est ensuite mise à circuler sur les réseaux sociaux était que ce genre de manœuvre se faisait seulement dans des comtés habituellement républicains de l’Arizona, avec une attention toute particulière à celui de Manicopa.

Notons que l’Arizona, qui compte 11 grands électeurs, est un État rouge depuis près de 70 ans, à l’exception d’une victoire de Bill Clinton. Mais cette année, c’est le démocrate Joe Biden qui semble être en voie de l’emporter dans une course très serrée, selon les résultats officieux de Fox News  (Nouvelle fenêtre) et de l’Associated Press  (Nouvelle fenêtre) .

La rumeur baptisée « SharpieGate » s’est ensuite propagée si rapidement au sein de l’électorat que le représentant républicain au Congrès Paul Gosar – qui a déjà propagé plusieurs théories complotistes  (Nouvelle fenêtre) sur les réseaux sociaux – a demandé au procureur général de l’État  (Nouvelle fenêtre) , Mark Brnovich, d’enquêter. D’autres figures conservatrices connues, comme le lobbyiste Matt Schlapp, ont aussi jeté de l’huile sur le feu.

Après avoir reçu des centaines de plaintes d’électeurs , le procureur général a envoyé mercredi une lettre  (Nouvelle fenêtre) au directeur des élections du comté de Maricopa, Scott Jarrett, pour avoir davantage d’informations sur la validité des bulletins de vote remplis au Sharpie.

Une rumeur démentie de plusieurs manières

Mercredi soir, deux superviseurs électoraux du comté de Manicopa – le républicain Clint Hickman ainsi que le démocrate Steve Gallardo – ont publié un communiqué  (Nouvelle fenêtre) pour démentir ces fausses informations.

En tant que membres du conseil des superviseurs du comté de Manicopa, nous sommes inquiets de la quantité de désinformation qui se propage au sujet de l’intégrité de nos élections , peut-on lire dans la missive.

Les Sharpie n’invalident pas les bulletins. Notre nouvel équipement de comptage a fait l’objet d’essais poussés avec différents types d’encre. Les Sharpie sont recommandés par le fabricant parce que c’est leur encre qui sèche le plus vite. Les colonnes désalignées des bulletins assurent qu’aucune diffusion d’encre ne peut affecter votre vote. C’est pour cette raison que des Sharpie ont été proposés aux personnes qui se sont déplacées le jour de l’élection. Les gens qui ont voté par la poste pouvaient utiliser des Sharpie ou des stylos bleus ou noirs , ajoutent les deux superviseurs.

Jeudi, le département des élections du comté de Manicopa en a rajouté une couche  (Nouvelle fenêtre) en répondant par à la lettre du procureur général. Il a expliqué par voie écrite que des Sharpie étaient distribués dans les 175 bureaux de vote du comté et qu’ils étaient censés être utilisés par tous les électeurs. Des stylos étaient également disponibles dans tous les bureaux pour signer et remplir des documents, mais en principe, ils ne devaient pas être utilisés pour remplir des bulletins de vote.

Dans cette même lettre, le département affirme qu’aucun bulletin de vote n’a été rejeté.

Une semaine et demie avant l’élection, le comté de Maricopa a d’ailleurs mis en ligne sur son compte YouTube une vidéo  (Nouvelle fenêtre) intitulée Est-ce que je peux utiliser un Sharpie sur mon bulletin de vote? Celle-ci expliquait qu’il était tout à fait possible de remplir son bulletin de vote à l’aide d’un Sharpie et résumait comment fonctionnent les nouvelles machines de comptage.

De plus, le manuel des procédures électorales de l’Arizona  (Nouvelle fenêtre) stipule que tout bulletin de vote qui ne peut pas être lu par la machine de comptage doit être dupliqué et compté par une commission d’examen bipartisane spécialement assignée à cette tâche.

Cela veut donc dire que même si les machines ne détectaient pas les bulletins de vote remplis au Sharpie, ils seraient tout de même comptabilisés.

Une fausse information qui refuse de mourir

Malgré les multiples réfutations du SharpieGate , des internautes continuent de semer le doute sur l’intégrité de l’élection en Arizona en raison de l’utilisation de stylos-feutres pour remplir des bulletins de vote. Jeudi, des centaines de Tweets étaient publiés à ce sujet toutes les heures et la vidéo virale à l’origine de la controverse a continué à être partagée des milliers de fois sur Facebook.

Selon le Washington Post (Nouvelle fenêtre) , plus d’une centaine de manifestants coiffés de casquettes Make America Great Again se sont réunis à l’extérieur du lieu où étaient comptés les votes dans le comté de Manicopa mercredi pour dénoncer ce qu’ils percevaient comme étant de la fraude électorale. Plusieurs d’entre eux étaient galvanisés par le SharpieGate , selon le quotidien.

Le représentant au Congrès Paul Gosar, qui avait demandé au procureur général de l’État d’enquêter sur la situation, était parmi eux. L’élu a prononcé un discours dans lequel il a affirmé : Ils ne nous voleront pas l’élection .

Vers la fin de la soirée, les personnes chargées de compter les votes ont dû être escortées vers leurs voitures par la police.