Budget ontarien : une aide aux municipalités nécessaire, selon le maire d’Ottawa

Les détails de cette enveloppe ne sont toutefois pas précisés. À Ottawa, si la pandémie se poursuit encore pendant un an, la Ville anticipe un déficit de plus de 153 millions de dollars.

C’est vraiment important que la province et le gouvernement fédéral continuent d’aider les municipalités parce que nous ne sommes pas capables de payer les grandes factures pour la COVID-19 , a expliqué le maire.

M. Watson se dit optimiste que les deux gouvernements arriveront à des solutions afin de venir en aide aux municipalités ontariennes.

En août, le gouvernement de Doug Ford avait annoncé une première phase de financement d’urgence pour les municipalités en partenariat avec le gouvernement fédéral. Sur un montant totalisant 1,6 milliard de dollars, Ottawa s’est vue octroyer 124 millions de dollars.

Nous sommes dans la même position que toutes les autres municipalités. On a encore besoin du partenariat avec M. Trudeau et M. Ford. Jim Watson, maire d’Ottawa

Le premier ministre Justin Trudeau en compagnie de Doug Ford (archives). Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

De son côté, Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) aura un manque à gagner d'au moins 22,5 millions de dollars si la pandémie perdure l’an prochain, selon le maire. Les annonces en santé du ministre des Finances Rod Phillips ont ainsi été bien accueillies par Jim Watson.

Je suis content que le budget ajoute plus d’argent pour les hôpitaux et pour la santé en général parce que nous sommes dans une crise de santé avec la COVID-19 , a-t-il dit.

Le gouvernement bonifiera son plan d’action contre la COVID-19 de 15 milliards de dollars et de nouveaux tests rapides seront déployés dans certaines régions de la province. Les hôpitaux profiteront également d’un financement supplémentaire de 2,5 milliards de dollars. Le ministre Phillips a aussi souligné que 3100 lits d’hôpitaux ont été ajoutés depuis le mois de mars pour éviter des surcharges.

Je sais qu’il y a beaucoup de pression sur les hôpitaux ici à Ottawa , a ajouté le maire.

M. Watson a indiqué en entrevue avec Radio-Canada qu’il rencontrera le premier ministre Doug Ford vendredi et qu’il devrait être en mesure d’obtenir plus de détails sur ces annonces pour la Ville d’Ottawa.

Plus d’argent pour les organismes franco-ontariens

Les organismes francophones sans but lucratif recevront deux millions de dollars sur deux ans. Ce montant représente beaucoup moins que les 12,5 millions qu’avait réclamé l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario ( AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario ).

Son président, Carol Jolin, est tout de même satisfait du montant annoncé, alors qu’un récent sondage alertait qu’un organisme franco-ontarien sur cinq pourrait devoir fermer ses portes d’ici la fin de l’année si de l’aide d’urgence ne lui était pas accordée.

L’objectif est certainement de venir en aide à ces organisations-là qui sont les plus à risque pour être capable, un, de leur donner un peu d’oxygène et de passer à travers la pandémie, et deux, de pouvoir participer à la relance économique , a mentionné M. Jolin.

C’est certain que tout le monde voudrait en avoir plus. Tout le monde est dans cette situation extrêmement difficile […] Je suis content des annonces aujourd’hui. Carol Jolin, président de l’AFO

Le président souligne aussi la bonne relation qu’entretient l’ AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario avec le ministère des Affaires francophones de l’Ontario ( MAFOMinistère des Affaires francophones de l’Ontario ) et le gouvernement. On espère continuer , a-t-il lancé.

Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (archives). Photo : Radio-Canada

La création d’un groupe de travail composé de membres du MAFOMinistère des Affaires francophones de l’Ontario et de l’ AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario est aussi bien accueillie par M. Jolin. Ça va être [son] travail de jauger exactement, d’évaluer la situation et s’il faut à ce moment-là revenir à la charge et de recommander des fonds pour les organisations , a-t-il précisé.

M. Jolin souhaite par ailleurs s’assurer de la présence du français dans le domaine de la santé à la suite des annonces du gouvernement jeudi. Pour nous, ça va être de s’assurer qu’au fil des dépenses qui vont être faites par le gouvernement […] que les services en français seront là , a-t-il soutenu.

De l’aide dans le secteur des affaires

Le gouvernement a aussi annoncé de l’aide pour les entreprises. On compte notamment des baisses d’impôts et pour les restaurateurs. Le gouvernement prévoit rendre permanente l’autorisation de vendre de l’alcool avec les repas livrés ou à emporter.

Toutes les baisses d’impôts sont excellentes. C’est un sujet que beaucoup d’entrepreneurs avaient déjà dans la mire [et] avaient déjà fait les demandes , a expliqué la directrice générale du Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale, Lise Sarazin.

Elle s’inquiète cependant de la situation des entreprises situées dans les centres-villes qu’elle qualifie de difficile. Les centres-villes sont encore fantôme. Ils le seront pour un bout et ce sont ces entreprises-là qui elles aussi ont beaucoup de difficultés , souligne-t-elle. On ne voit pas beaucoup quelles sont les mesures pour les aider , ajoute Mme Sarazin.

Lise Sarrazin, directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Même si elle doute que les investissements en tourisme soient suffisants, la directrice générale se dit ravie que le gouvernement ait pris des engagements dans ce secteur.

On regarde les centres de congrès qui sont vides, des hôtels qui sont presque vides. C’est clair qu’ils vont être affectés pour encore la prochaine année. De voir qu’il y a des mesures pour le tourisme, c’est une bonne chose , a-t-elle lancé.

Selon Mme Sarazin, seul le temps pourra dire si le gouvernement a vu juste dans le budget annoncé jeudi. Si la situation s’améliore, le budget aura été bon. Si la pandémie dure, [que] les cas augmentent et qu’on tombe vraiment dans une situation où il faut refermer, c’est sûr que le budget ne sera pas adéquat , a-t-elle prévenu.

Le gouvernement de Doug Ford prévoit dévoiler un plan de retour à l’équilibre budgétaire dans son prochain budget. Pour l’exercice financier en cours, le déficit budgétaire de la province est chiffré à 38,5 milliards de dollars.

Avec les informations d’Estelle Côté-Sroka