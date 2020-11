La session d’hiver retardée à l’Université de Sherbrooke

Le congé des Fêtes sera plus long pour une grande majorité d'étudiants de l'Université de Sherbrooke (UdeS). Dans une note interne, l’établissement a fait savoir que le trimestre d’hiver commencera une semaine plus tard que prévu, soit le 11 janvier.

Ce qui motive cette décision, c’est qu’on voulait permettre au personnel enseignant et aux étudiantes et étudiants d’avoir un peu de répit , explique d’emblée Christine Hudon, vice-rectrice à l’ UdeSUniversité de Sherbrooke . Dans le cas du personnel enseignant, ça va donner du temps pour repenser aux modalités d’évaluation , ajoute-t-elle.

Quelques programmes ne seront pas touchés par cette période de répit. C’est le cas d’étudiants de certains programmes professionnalisants notamment en éducation, au doctorat en médecine et en sciences infirmières.

Ce sont des programmes où on devra commencer les activités pédagogiques comme c’était initialement prévu, parce qu’il y avait [...] des stages qui devaient commencer , souligne Mme Hudon.

D’ailleurs, l’établissement note une certaine fatigue des étudiants depuis le début de la session d’automne. Les demandes pour voir un psychologue ont augmenté de 19% comparativement à la même période l’an dernier, selon Bruno Collard, directeur du Service de psychologie et d'orientation à l’ UdeSUniversité de Sherbrooke .