L'été des Indiens offre une douceur en temps de pandémie

Après une période de redoux à la fin du mois de septembre, les températures passent à nouveau au-dessus des normales de saison.

Dans d'autres régions du Québec, la durée de cet épisode de chaleur pourrait être historique. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il se manifestera plutôt en deux temps, comme l'explique le météorologue d'Environnement Canada, Alexandre Parent.

Au Saguenay, on aura une période de trois jours avec des températures douces. Dimanche, on aura un petit fléchissement, un retour à des mercures de plus 4 ou plus 5 degrés. On pourrait ravoir, lundi et mardi, deux journées de douceur. C’est un petit peu entrecoupé, ça passe peut-être un petit peu moins à l’histoire, mais ça reste une période de douceur qui est hors de l’ordinaire aussi tard pendant la saison automnale , commente Alexandre Parent.

Pour pouvoir parler d’été des Indiens, il faut que la température soit d’au moins cinq degrés supérieurs à la normale pendant un minimum de trois jours consécutifs. Le ciel doit être dégagé, avec très peu de précipitations au cours de la période en question. Bien entendu, cette vague de douceur , comme la décrit Alexandre Parent, doit succéder à une période de gel au sol.

L’été des Indiens relève davantage du folklore que de la science, note Alexandre Parent.

Toujours selon le météorologue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne devrait pas battre de records de chaleur au cours de ce redoux automnal.

Avec les informations de Johanie Bilodeau