L’hiver sera clément pour le coronavirus — voici comment vous y préparer

Le Canada se dirige à grands pas vers son premier hiver en pandémie de COVID-19, et des experts avertissent que le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la maladie, pourrait bénéficier de la saison froide.

La température et l’humidité ont un effet sur les virus, affirme le Dr Colin Furness, un épidémiologiste à l'Université de Toronto.

Un changement de température peut changer la stabilité d’un virus. Lorsqu’un virus est expiré, il commence immédiatement à se détériorer, selon le chercheur, et plus il fait froid, plus ce processus peut prendre longtemps.

À la place de mourir en quelques minutes [comme c'est le cas] dans la chaleur d’un jour d’été; lorsqu’il gèle, le virus peut durer essentiellement, pour autant que l'on sache, indéfiniment, explique-t-il. À la place de s’assécher immédiatement, il devient immortel, en raison de la température.

L’air froid de l’hiver est aussi typiquement plus sec que l’air chaud de l’été, et cela peut aussi changer la longévité du virus.

Une gouttelette expirée attire de l’eau dans un temps humide, ce qui l’alourdit et la tire vers le sol, poursuit le Dr Furness. Mais dans un air très sec et froid, c’est le contraire, la gouttelette s’évapore et devient très sèche, très rapidement.

Il note que le froid peut aussi changer le comportement humain, de manière à favoriser la propagation du virus. Par exemple, la circulation de l’air est moins bonne puisque les fenêtres sont fermées.

Si vous avez suffisamment de personnes dans un espace où l’air circule mal comme lors du temps des fêtes [...] c’est la tempête parfaite pour la transmission du virus , avertis le Dr Colin Furness.

Le corps plus vulnérable en hiver

L’air sec rend le corps humain plus vulnérable aux virus en asséchant la membrane muqueuse dans les voies respiratoires, selon la Dre Dasantila Golemi-Kotre, une spécialiste des infections microbiennes de l’Université de York.

La muqueuse attrape ces agents pathogènes et, lorsque l’air est expiré, ces pathogènes sont expirés avec , poursuit-elle.

Avec une basse humidité, cette membrane s’assèche [...] Alors il est plus facile pour les pathogènes d’accéder aux voies respiratoires et nous infecter , ajoute la Dre Golemi-Kotre.

Faites gaffe à vos mitaines

Il faut éviter de se toucher le visage avec des gants et des mitaines, vu que ces derniers peuvent venir en contact avec des surfaces qui sont touchées fréquemment, indique la Dre Dasantila Golemi-Kotre.

Des mitaines ou des gants portés brièvement devraient être mis de côté pendant plusieurs heures, puisque le virus peut vivre environ trois heures sur une surface poreuse comme du coton, dit-elle.

La distanciation physique reste importante à l'extérieur en hiver. Photo : Radio-Canada

Des mitaines ou des gants qui sont portés pendant un long moment, ceux d’un ouvrier qui travaille à l’extérieur, par exemple, devraient être lavés quotidiennement, poursuit-elle.

Le Dr Colin Furness suggère de placer les gants dans la sécheuse, vu que la chaleur peut tuer la plupart des virus. Des gants entièrement faits de fibres naturelles, telles que le coton, pourraient même être placés dans le micro-ondes, ajoute-t-il.

Faites-vous vacciner contre la grippe et achetez un humidificateur

Le Dr Furness affirme que c’est le moment de se faire vacciner contre la grippe. Cela aidera à limiter la propagation de la grippe et ainsi à réduire la pression sur le système de santé. En plus, la grippe pourrait rendre le corps plus susceptible à l’infection par la COVID-19.

La Dre Dasantila Golemi-Kotre recommande d’acheter un humidificateur à la maison ou au bureau, pour tenter de contrer l’effet de l’air froid sur les muqueuses.

Le masque et l’écharpe

Porter un masque et une écharpe en même temps ne devrait pas poser de problème, selon le Dr Colin Furness. Cependant, l’écharpe ne peut pas remplacer le masque, avertit-il.

Il y a des écharpes transparentes et il y a des écharpes épaisses. Je crois que la réponse à la question : "est-ce que cette écharpe est suffisante pour rentrer dans un magasin?" dépend entièrement de la manufacture de l’écharpe , poursuit-il.

Un masque humide est beaucoup moins efficace qu’un masque sec, note la Dre Golemi-Kotre. Ainsi, la condensation provoquée par la respiration à l’extérieur pourrait nuire aux masques.