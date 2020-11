L’approche douce de l’Alberta pour faire respecter les lois relatives à la pandémie

Le Service de police de la Ville d’Edmonton (EPS) n’a donné aucune contravention en vertu de la Loi sur la santé publique depuis le 12 juin dernier. Entre cette date et le 8 avril, EPSService de police de la Ville d’Edmonton a distribué 90 contraventions, rapporte un porte-parole de la police, Scott Pattinson.

Ce dernier précise aussi que ces contraventions ont été distribuées pour non-respect de la distanciation physique et pour des rassemblements sociaux ne respectant pas le nombre maximum indiqué par la santé publique.

L’éducation plutôt que la répression

De son côté, le chef de la police d’Edmonton, Dale McFee, défend son approche qu’il dit basée sur l’éducation et la sensibilisation. Je ne suis pas sûr de l'intérêt de ce qu'une lourde amende a pour un individu si cette personne ne peut pas payer et qu'ensuite cela engorge le système , a-t-il fait savoir lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine.

Il dit suivre les directives de la médecin-hygiéniste en chef en matière d'application de la loi, une affirmation nuancée par un porte-parole du ministère de la Santé, Tom McMillan. Santé Alberta ne dicte pas les approches de l'application de la loi , précise-t-il.

M. McMillan affirme que le gouvernement provincial tente plutôt de travailler en coopération avec Services de santé Alberta et les organisations appliquant la loi pour faire respecter les ordres juridiques en place, soulignant que les décisions quotidiennes de maintien de l'ordre sont prises de manière indépendante.

Respect des règles de quarantaine

Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada en Alberta applique aussi des contrôles discrets, notamment en ce qui concerne les ordonnances de quarantaine et d’auto-isolement, alors que l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) exige que les voyageurs en provenance de l'étranger soient mis en quarantaine pendant 14 jours.

Entre le 15 mai et le 4 novembre, seules 22 contraventions ou assignation à comparaître ont été émises dans toute la province par la GRCGendarmerie royale du Canada pour des infractions présumées à la Loi sur la santé publique de l’Alberta ou à la Loi fédérale sur la quarantaine, selon la caporale Deanna Fontaine, qui est chargée des relations avec les médias à la GRCGendarmerie royale du Canada .

Les raisons de ces contraventions ou assignations à comparaître sont entre autres pour défaut de s'isoler, le non-respect de la loi sur la quarantaine et le non-respect des exigences de distanciation physique.

Dans les cas où les agents de contrôle confirment ou suspectent une non-conformité ou qu'ils ne peuvent pas établir le contact avec le voyageur après plusieurs tentatives, l' ASPCAgence de la santé publique du Canada fait appel aux forces de l'ordre locales , explique la porte-parole Kathleen Marriner dans un courriel.

Elle affirme que, depuis le 25 mars, les services de police de l'Alberta ont effectué 2020 visites de suivi auprès de voyageurs de retour. Au total, dix contraventions ont été rédigées, assorties d'amendes allant de 1000 à 1200 $. À cela il faut ajouter deux citations à comparaître, trois avertissements, ainsi que 19 avertissements verbaux.

Il est à noter qu’une seule de ces contraventions a été rédigée par le Service de police d'Edmonton à l'intention d'un voyageur de retour au printemps. Un chiffre dû au comportement très discret des agents de police. S'ils n’obtiennent pas de réponse lorsqu’ils se rendent à une résidence, les policiers s’en vont sans plus insister.

Avec les informations de Janice Johnston