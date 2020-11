Un combat de danse présenté à l’espace Yoop

Organisé en partenariat avec la compagnie Jack Of All Trades, l’événement a lieu pour une sixième fois. Huit danseurs et danseuses du Québec et du Canada s’affronteront cette année devant un jury composé d’Anthony D. Armstrong (États-Unis), Sonia Bel Hadj Brahim (France) et Akihito Yamaguchi (Japon).

Le format du combat de danse (battle) met en compétition deux personnes qui doivent improviser une danse à partir d’une musique proposée par un DJ. Lors de l'événement diffusé sur la plateforme interactive Yoop, les membres du public seront invités à réagir en direct aux prestations, notamment à travers trois grands écrans où ils seront projetés.

P eu de gens ont la chance d’assister à ces événements éphémères que sont les battles. Cette webdiffusion est donc pour Danse Danse et Jack Of All Trades l’occasion de faire connaître le street dance à un public plus vaste , ont déclaré par voie de communiqué Pierre Des Marais et Caroline Orht, codirecteurs artistiques de Danse Danse.

L’événement de danse contemporaine sera diffusé le dimanche 15 novembre dès 19 h.