Il s'agira d'une version allégée et adaptée du festival qui sera présentée du 28 au 31 janvier à Sept-Îles et du 4 au 7 février à Port-Cartier.

On est en zone jaune. Il y a encore moyen d’envisager des projections en salle, tout comme le festival en Abitibi-Témiscamingue se tient , dit Andréanne Roy, la coordinatrice générale du festival.

Andréanne Roy, coordonnatrice générale de Ciné-7 Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Le comité organisateur promet de mettre en place des règles des plus strictes afin d'assurer la sécurité et la santé des festivaliers.

C’est une programmation allégée parce qu’on ne peut pas avoir une programmation aussi étoffée qu’on avait par le passé parce qu’on se doit de désinfecter les salles entre chaque représentation , explique Mme Roy.

Des films différents seront présentés à Sept-Îles et à Port-Cartier.

On a décidé aussi de raccourcir la période du festival. On va faire un huit jours de cinéma qui va être en deux périodes distinctes. Il va y avoir un quatre jour du côté de Sept-Îles, et un quatre jours qui va suivre la fin de semaine plus tard du côté de Port-Cartier , indique Émilie Lavoie, vice-présidente du conseil d'administration du festival.

Émilie Lavoie est vice-présidente du conseil d'administration de Ciné-7. Photo : Gracieuseté d'Émilie Lavoie.

Les organisatrices se doutent bien qu’il sera difficile d’accueillir sur place les artistes derrière les films présentés, mais compteront sur la technologie pour permettre aux artisans de s’exprimer.

On veut se servir des moyens technologiques qui sont à notre disposition pour qu’on puisse faire le rapprochement entre l’œuvre et le cinéphile. On veut créer des moments uniques de rencontre, même s’ils ne sont pas nécessairement en personne , explique Mme Lavoie.