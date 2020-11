Des masques transparents demandés en milieu de garde

Des fois, ils ont plus de misère à comprendre les interactions qu'on fait avec eux, indique Cindy Boucher, une éducatrice en service de garde de Saint-Étienne-des-Grès. Le son est moins fort quand on parle avec un masque. Pour les troubles de langage, éventuellement, je trouve que ce serait mieux qu'ils puissent voir nos lèvres.

C’est aussi l’opinion de plusieurs professionnels du langage comme Anouk Isabelle-Lebrun, orthophoniste à la Clinique multidisciplinaire pour le développement de l’enfant de Trois-Rivières.

Le fait de porter le masque, ça couvre une partie du visage. Ça vient un petit peu bloquer certains indices au niveau de la communication non verbale , explique-t-elle.

Je pense qu’à long terme, ça pourrait avoir un certain impact sur le développement des enfants. Anouk Isabelle-Lebrun, orthophoniste

Selon Anouk Isabelle-Lebrun, le masque transparent pourrait s’avérer une solution efficace.

L'orthophoniste Anouk Isabelle-Lebrun porte un modèle de masque ClearMask. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Dans un bulletin d’information daté du 2 septembre, le ministère de la Famille précise que les masques jetables qui s’apparentent au modèle ClearMask, distribués au Canada par Cardinal Health, correspondent aux normes de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail lorsqu’ils sont portés avec une protection oculaire. Chaque service de garde est libre de s’en procurer à ses frais. Or, ces masques sont beaucoup plus coûteux que les masques chirurgicaux distribués gratuitement par le gouvernement.

Sophy Forget Bélec a décidé de se tourner vers une autre solution. L’éducatrice en milieu familial et présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés utilise depuis plusieurs mois le masque M Sourire, conçu pour les personnes malentendantes.

Pour moi, le développement des tout-petits, c’est la priorité dans mon service de garde, dit-elle. Le développement du langage et psychosocial, c’est la base de notre métier.

Ce modèle ne correspond pas aux normes de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , mais l'éducatrice estime qu'il est nécessaire de trouver des solutions, pour le bon développement des tout-petits.

Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas se protéger, c'est parce qu'on ne veut pas nuire à nos enfants, qui sont déjà présentement depuis des mois avec un retard accumulé qu'on n'arrivera pas à reprendre dans les prochains mois, plaide-t-elle. Pour moi, il faut que ça se décide; il va falloir que nos dirigeants voient la balance des inconvénients avec nos tout-petits.

Le ministère de l’Éducation n’a pas encore répondu aux questions de Radio-Canada au sujet du port du masque transparent pour les intervenants qui travaillent avec des poupons et de jeunes enfants.