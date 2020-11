Immigration francophone : 3 villes ontariennes à l’œuvre pour servir de « modèles »

D’origine congolaise, Nestor Malundu a choisi de s’établir à Sudbury en 2011. Après un séjour de huit ans au Québec, il espérait que son déménagement lui permettrait de ne plus subir de discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Mais neuf ans plus tard, le constat est terne pour celui qui préside actuellement la Communauté congolaise de Sudbury.

Il remarque que beaucoup de ressortissants africains francophones ont de grandes difficultés à se trouver un emploi dans plusieurs domaines, comme les sciences infirmières et le service à la clientèle et ce, même après avoir effectué des études sur place.

Il y a un problème, des barrières systémiques [en matière d’accès à l’emploi]. Les gens veulent s’intégrer, mais il y a une sorte de mur. Alors qu’est-ce que ces personnes font si elles ne trouvent pas de travail? Elles vont à Ottawa, à Toronto, dans des grandes villes où elles peuvent s’intégrer. Nous perdons notre communauté comme ça , affirme-t-il.

Pour que le Grand Sudbury soit réellement une communauté francophone accueillante, Nestor Malundu croit que la mise en place d’un quota d’embauche des immigrants francophones est nécessaire.

Sudbury, c’est une ville [...] qui accueille les immigrants francophones. Mais à dire que c’est une ville qui intègre les immigrants francophones, pas du tout. Nestor Malundu, président de la Communauté congolaise de Sudbury

Cette semaine, le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS) a justement procédé au lancement du projet de Communauté francophone accueillante. Le coordonnateur des services d’immigration de l’établissement, Moïse Zahoui, dit être conscient des préoccupations similaires à celles évoquées par M. Malundu.

Moïse Zahoui est coordonnateur des services en immigration au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Les nouveaux arrivants qui arrivent ici disent, en général, que pour rester dans une communauté, ça prend une force financière , note-t-il.

D’ici 2023 — la date où prendra fin le projet pilote des Communautés francophones accueillantes —, le CSCGSCentre de santé communautaire du Grand Sudbury s’engage à augmenter la capacité de la communauté d’accueillir les nouveaux arrivants francophones en développant des outils de sensibilisation et formation interculturelle . Ces derniers s’adresseront aussi aux employeurs de la région.

De part et d’autre, nous sommes dans un domaine assez sensible. Nous rapprochons deux cultures et quand on croise les cultures, il y a des chocs et il faut pouvoir les encadrer , souligne M. Zahoui. Ce qui peut être interprété dans une culture comme quelque chose qui n’a pas d’importance peut être interprété dans une autre culture comme très important.

Donc il y a pas mal de points qu’il faut apporter à la connaissance des deux parties pour qu’elles puissent apprendre à se connaître et surtout ajuster leurs manières de faire. Moïse Zahoui, coordonnateur des services d’immigration du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

Avec ses partenaires, le CSCGSCentre de santé communautaire du Grand Sudbury compte aussi fournir de l’information aux nouveaux arrivants francophones quant au paysage économique de Sudbury et des alentours de sorte que ces nouveaux arrivants puissent faire de bons choix de carrière et des formations qui leur permettront d’avoir un emploi .

Du soutien aux regroupements ethnoculturels exigé à Hamilton

À Hamilton, le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario indique aussi être dans la phase opérationnelle du projet de Communauté francophone accueillante.

Comme à Sudbury, l’organisme espère également mettre en place des conditions permettant d’améliorer l’accès à l’emploi et accompagner les nouveaux arrivants voulant se lancer en entrepreneuriat.

Les activités énoncées dans notre plan sont des activités qui, on l’espère, vont amener la ville [de Hamilton] à passer d’un point A à un point B en lien avec là où elle se situe , explique le directeur général du Réseau, Alain Dobi.

Mais pour améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants à Hamilton, le président de la Communauté congolaise de Hamilton, Jean-Jacques Somwe, estime qu’il faudrait accorder plus de formation aux regroupements ethnoculturels — comme celui qu’il dirige — pour leur permettre d’organiser des activités bien structurées, mais aussi sur le plan financier.

Jean-Jacques Somwe est président de la Communauté Congolaise de Hamilton. Photo : Avec l'autorisation de Jean-Jacques Somwe

On est butés à ça. Lorsqu’une association comme la nôtre qui est catégorisée comme ethnoculturelle, lorsqu’on fait une demande [de financement], il y a toujours cette restriction de dire que si on donne à la communauté congolaise, on doit nécessairement donner aux autres communautés , déplore-t-il.

Or, estime M. Somwe, les regroupements ethnoculturels sont investis d’une mission que ne peuvent pas accomplir les services d’établissement traditionnels.

Les services d’établissements sont ouverts de 9 heures à 17 heures, mais les nouveaux arrivants n’ont pas d’heure. Les besoins peuvent survenir en dehors de ces heures-là. Alors qu’est-ce qu’on fait dans ces cas-là? C’est là où il y a une communauté. Avec des ressources, nous aurions des programmes d’orientation bien financés. Jean-Jacques Somwe, président de la Communauté congolaise de Hamilton

Le directeur général du Réseau de l’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario, précise que l’appui aux regroupements ethnoculturels fait partie des priorités de l’organisme dans le cadre de l’initiative des communautés francophones accueillantes.

Alain Dobi est le directeur du Réseau en immigration francophone de la région Centre-Sud-Ouest. Photo : Avec l'autorisation d'Alain Dobi

Mais il tient à rappeler que l’octroi d’un financement à long terme par des instances gouvernementales s’accompagne automatiquement d’une imputabilité, d’où les heures de fonctionnement, d’où le personnel qu’ils emploient .

La particularité des associations ethnoculturelles, évidemment, c’est de créer des occasions de socialisation et d’accompagnement avec les membres. Alain Dobi, directeur général du Réseau de l’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario

Autant, c’est bon de s’impliquer dans l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, autant si vous commencez à recevoir du financement [...], vous devenez automatiquement un fournisseur de services assujetti aux mêmes obligations [que les services d’établissement] , poursuit-il.

Or ce qui fait votre beauté, c’est la flexibilité dont vous disposez .

M. Dobi estime que les regroupements culturels devraient plutôt recevoir du financement pour des projets ponctuels et précise que le Réseau compte d’ailleurs les appuyer dans la recherche de [ce] financement .

Hawkesbury recherche un meilleur accès aux services d’établissement

À Hawkesbury, le Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario a lancé des appels à propositions aux organismes qui souhaitent prendre part à l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants francophones.

L’agente de projet Elise Edimo reconnaît d’emblée avoir beaucoup de pain sur la planche.

On va dire que Hawkesbury a une particularité parce que c’est dans une zone semi-rurale et l’immigration n’est pas encore au premier plan. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de sensibilisation qui a été faite durant l’année 2019 [...] afin de sensibiliser les personnes face à ce projet et inciter la communauté , fait-elle savoir.

Élise Edimo est agente de projet responsable de l'initiative des Communautés francophones accueillantes au Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Photo : Capture d'écran

Au menu des besoins primordiaux , le Réseau vise un accès équitable aux services d’accueil et d’établissement des nouveaux arrivants.

Un agent d’établissement qui relève du Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton s’occupe de l’appui aux immigrants francophones qui pourraient choisir de s’établir à Hawkesbury, mais Mme Edimo indique tout ce qui est connexion communautaire, jumelage et bénévolat doit continuer d’être développé.

Ça a l’air banal, mais ce sont des personnes qui vont sensibiliser des églises, dans des clubs sociaux. Ils vont au-delà des endroits où nous en tant qu’employés, on a la capacité d’aller. [...] C’est un travail de grande échelle, mais qui se fait par de petites fourmis à gauche à droite pour faire de Hawkesbury, d’ici trois ans, une ville francophone accueillante , note-t-elle.

D’ici 2023, l’agente de projet espère ainsi voir une communauté un peu plus multiculturelle à Hawkesbury.

On veut être des modèles et développer des activités et projets qui peuvent être répliqués un peu partout dans la grande région de l’Est de l’Ontario. Élise Edimo, agente de projet au Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario

Onze autres communautés canadiennes ont également été désignées communautés accueillantes francophones. Le budget total consacré à l'initiative par le gouvernement fédéral est de 12,6 millions de dollars.

Un projet pilote suivi ailleurs

À Timmins, dans le Nord de l’Ontario, la conseillère Michelle Boileau confirme que la municipalité porte attention aux meilleures pratiques que [les trois] municipalités — Hamilton, Sudbury et Hawkesbury — vont développer au cours du projet pilote [des communautés francophones accueillantes] .

La conseillère municipale de Timmins Michelle Boileau est présidente du comité municipal de liaison francophone. Photo : Facebook/Michelle Boileau

Les barrières à l’accès à l’emploi sont aussi soulevées par des immigrants francophones établis à Timmins, ajoute l’élue qui préside d’ailleurs le comité municipal de liaison francophone, qui promeut aussi l’immigration francophone.