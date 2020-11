Élections municipales à Regina : plus de 14 000 bulletins de vote déjà déposés

Il y a quatre ans, il y en avait eu 7 200 de comptabilisés.

Entre lundi et mercredi, les électeurs de Regina ont pu voter par anticipation à l’hôtel de ville, aux centres commerciaux Northgate et Victoria Square, ainsi qu’aux centres de loisirs du nord-ouest et du sud.

Voici comment les chiffres se répartissent :

Hôtel de ville (à l'intérieur) : 914

Hôtel de ville (au volant) : 1806

Northgate Mall : 2171

Centre commercial Victoria Square : 2412

Centre de loisirs du Sud : 3918

Centre de loisirs du Nord-Ouest : 3153

Les élections municipales en Saskatchewan se dérouleront lundi. Ce jour-là, les électeurs pourront se rendre dans l'un des 32 bulletins de vote de la capitale provinciale. Ils seront accessibles de 9 h à 20 h.

Selon les informations de CBC