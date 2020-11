COVID-19 : Des mesures radicales sont nécessaires à Winnipeg selon plusieurs médecins

Nous voulons tous combattre cette maladie mais on ne rend service à personne en laissant entendre que nous sommes adéquatement préparés et que tout ira bien , écrivent les 11 signataires de la lettre datée du 3 novembre.

Disant applaudir les mesures annoncées récemment par la province pour endiguer la propagation du virus, ces médecins demeurent préoccupés et suggèrent à la province de mettre en oeuvre ces recommandations pour une période de trois semaines :

Fermer tous les commerces et les entreprises non essentiels et imposer des limites de capacité plus sévères pour ceux qui restent ouverts.

Offrir un apprentissage à distance pour tous les élèves du secondaire et les étudiants des niveaux postsecondaires et maintenir ouvertes les écoles primaires et les garderies.

Imposer une quarantaine obligatoire à tous les visiteurs et voyageurs venus de l’extérieur de la province.

Limiter tout type de rassemblement aux membres d’un seul foyer.

Faire appel à des sous-traitants pour le dépistage de la COVID-19 afin d’améliorer la capacité et réduire le fardeau des laboratoires des hôpitaux.

Ces médecins sont ceux qui avaient rédigé une première lettre, le 30 octobre, dans laquelle ils demandaient un confinement semblable à celui du printemps.

Le gouvernement a mis en vigueur, cette semaine, de nouvelles mesures restrictives destinées à contrer l’augmentation de cas de COVID-19 qu’on observe depuis plus d’un mois maintenant, en particulier dans la capitale manitobaine.

Le niveau d’alerte de la région métropolitaine de Winnipeg a été relevé à rouge – pour critique – dans le système de réponse à la pandémie de la province, pendant que les autres régions de la province sont en alerte orange. Depuis jeudi, la Première Nation de Peguis, où la propagation du virus reste préoccupante, est aussi en alerte orange.

Après en avoir évoqué la possibilité en début de semaine, Brian Pallister a précisé, jeudi, que la province n’est pas prête à imposer un couvre-feu pour le moment. Le premier ministre a annoncé d’autres mesures pour favoriser l’application des ordonnances de la santé publique.

Les médecins se disent conscients des coûts financiers et sociaux de leurs recommandations, ainsi que de leur impact possible sur la santé mentale , mais ils se disent convaincus que de les ignorer aura un résultat pire encore, comme d’entraîner la nécessité d’un confinement plus long et un plus grand nombre de morts .

Les médecins notent que le taux de positivité des tests a augmenté considérablement au cours des deux dernières semaines, et que les hospitalisations ont plus que triplé pendant cette période. Ils précisent que les cas actuels représentent les taux de transmission tels qu’ils étaient il y a deux semaines.

On peut donc s’attendre à voir les chiffres tripler encore au cours des 14 prochains jours, et doubler et tripler encore d’ici la fin de novembre , disent-ils.

Selon ces médecins, un patient infecte en ce moment 2,5 personnes en moyenne. Ce taux de transmission communautaire élevé , auquel il faut ajouter une capacité inadéquate de dépistage et de traçage de contacts est, d’après eux une indication que la situation est hors de contrôle .

Nous sommes convaincus que des mesures radicales sont requises pour réduire les contacts personnels. Ces mesures doivent être en place jusqu’à ce que le taux de transmission communautaire diminue à un niveau compatible avec la capacité de dépister et de tracer les contacts , écrivent les médecins.

Ils sont également préoccupés par la capacité des hôpitaux et des unités de soins intensifs à répondre à la demande, parce qu’il n’y a pas assez d’infirmières spécialisées en soins aigus et de chambres d’isolement.

Cette lettre est la troisième que des médecins acheminent au gouvernement. Une autre lettre a été signée par 200 médecins qui faisaient également part de leurs inquiétudes.

Le ministre de la Santé Cameron Friesen a accusé cette semaine les médecins de créer le chaos en rendant publiques leurs préoccupations.

Sur ce sujet, Brian Pallister a indiqué, jeudi, que la province n’avait qu’un seul médecin en chef et que le gouvernement suivait les conseils du Dr Brent Roussin.

Avec les informations de Darren Bernhardt