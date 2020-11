Le Bloc souhaite interdire la subvention salariale d'urgence aux partis politiques

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, dit que le Parti libéral, le Parti conservateur et le Nouveau Parti démocratique (NPD) n'auraient jamais dû avoir accès à cette subvention dans les derniers mois. Il souhaite désormais voir cette interdiction inscrite dans une loi.

Il faut que ce soit établi. Les partis politiques ne peuvent pas toucher à la subvention salariale. Ils n'auraient jamais dû toucher à la subvention salariale , s'est indigné M. Blanchet, en point de presse jeudi matin.

Le Parti libéral dit avoir reçu plus de 1 253 000 $ ce qui a financé le maintien en poste de 80 employés. Le Parti conservateur a reçu environ 984 500 $ pour la période de la mi-mars à la fin août. Ils ont cessé de percevoir la subvention à ce moment-là, mais n'ont pas remboursé ces sommes.

Le NPD bénéficie toujours de la subvention salariale, mais n'a pas dévoilé les montants reçus. Je crois que la subvention salariale est importante , a déclaré le chef du NPD, Jagmeet Singh, aux journalistes. Tant que nous y avons droit, nous devrions l'utiliser pour maintenir les gens au travail. Et si nous ne répondons pas aux critères, alors nous ne l'utiliserons pas .

Le Bloc québécois, pour sa part, ne l'a jamais demandée, ni perçue.

Lors de la course à la direction du Parti conservateur, Erin O'Toole avait demandé au gouvernement libéral, via Twitter, de changer la loi pour que les partis politiques ne puissent pas en profiter .

Il avait également promis de cesser d'utiliser la subvention salariale s'il devenait chef, ce qu'il a fait. Mais il n'a pas l'intention de rembourser le montant reçu par son parti tant que les libéraux et les néo-démocrates ne feront pas de même.

Le parti est prêt à commencer à rembourser l'argent qu'il a reçu aux côtés des autres partis , a indiqué, par courriel, le directeur des communications du Parti conservateur, Cory Hann.

M. Blanchet espère que son amendement, qui devrait être présenté vendredi en principe, aura au moins l'appui des conservateurs.

J'invite M. O'Toole à joindre sa voix à la mienne et à demander sans équivoque que tous les partis politiques évidemment y renoncent ,, a renchéri le chef bloquiste.

Les partis politiques à Ottawa se sont entendus pour accélérer l'adoption de C-9, qui fournirait un accès direct à l'aide aux loyers pour les entreprises et commerces durement frappés par la pandémie.

Le projet de loi remplacerait l'ancien programme d'aide aux loyers commerciaux, qui a été largement critiqué. La demande devait être faite par les propriétaires d'espaces commerciaux, qui ne se sont pas précipités aux portes du gouvernement fédéral pour aider leurs locataires en difficulté.

La nouvelle Subvention d'urgence du Canada pour le loyer , elle, serait demandée par les locataires commerciaux, pour les aider à payer leur loyer ou leur prêt hypothécaire.

Elle couvrirait jusqu'à 65 % des frais fixes admissibles des entreprises et commerces -- mais aussi des organismes de bienfaisance et sans but lucratif -- qui ont subi une baisse de leurs revenus en raison de la pandémie. Les réclamations pourraient être faites rétroactivement pour la période débutant le 27 septembre. Les entreprises qui seraient obligées de fermer temporairement leurs portes auraient droit à 25 % de plus.