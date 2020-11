DesRochers, Ferland, Venne, Deschamps… L’histoire de leurs chansons racontée en spectacle

Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland, Stéphane Venne et Yvon Deschamps ont composé des chansons qui ont marqué le Québec. Le spectacle en ligne L’histoire de mes chansons leur donne la parole et fait revivre leurs créations musicales. C’est Clémence DesRochers qui inaugure la formule jeudi soir.

Jean-Pierre Ferland Photo : Hardiesse Productions

Lors de chacun des spectacles enregistrés le mois dernier, ces quatre artistes dévoilent les secrets de leurs compositions en entrevue avec l’animatrice Monique Giroux alors que des chanteuses et des chanteurs interprètent certaines de leurs créations.

J’ai trouvé que c’était une façon très intelligente de monter un spectacle, surtout quand il n’y a pas de public , a souligné Clémence DesRochers lors d’une entrevue avec la chroniqueuse culturelle du 15-18, Catherine Richer.

La formule a également séduit Monique Giroux, une amoureuse des chansons québécoise et francophone.

C’est un très bel exercice. On est assis dans un fauteuil, en face et à distance, les artistes viennent chanter et on raconte l’histoire de la chanson. Les artistes ont confiance en moi, je les respecte, je n’ai pas de question piège, ça les rend à l’aise et généreux , explique-t-elle.

Selon Monique Giroux, ces entretiens avec ces quatre personnalités arrivent à point nommé en cette période stressante et bouleversante.

On a besoin de les entendre, car on a besoin d’être rassurés , pense-t-elle.

Clémence DesRochers chantée par cinq voix

Joe Bocan, Marie Carmen, Marie Michèle Desrosiers, Luce Dufault, Sophie Faucher et Marie Denise Pelletier se sont réunies sur scène pour interpréter les chansons de Clémence DesRochers.

Ça ne s’est jamais fait, à part Renée Claude qui m’a chantée. C’était très bien de voir toutes ces femmes réunies pour me chanter. Ça m’a touchée et je me suis demandé pourquoi on ne l’avait pas fait avant, et plus souvent. Clémence DesRochers

Quand une autre artiste chante ses chansons, Clémence DesRochers apprécie l’interprétation sans avoir envie de remonter sur scène : J’en ai assez fait. Je laisse la place aux autres et je ne ferai plus de scène.

Ferland, Deschamps et Venne

Le 12 novembre prochain, Mélissa Bédard, Joe Bocan, Luce Dufault, Florence K et Julie Anne Saumur chanteront Jean-Pierre Ferland.

Le compositeur Stéphane Venne Photo : Radio-Canada / Étienne Côté-Paluck

Les chansons de Stéphane Venne seront interprétées par Marie Carmen, Marie Michèle Desrosiers, Luce Dufault, Antoine Gratton, Martine St-Clair, Marie-Élaine Thibert et Marie Denise Pelletier. Le spectacle sera présenté à partir du 19 novembre.

Stéphane [Venne] n’a pas eu souvent l’occasion de raconter son modus operandi. On ne lui a pas souvent demandé comment il écrivait ses grands succès. Il avait fait ses devoirs, avec deux pages de notes par chanson , raconte Monique Giroux.

Le 26 novembre, Yvon Deschamps conclut la série en compagnie des voix d’Isabelle Boulay, de Benoit Brière, de Judy Richard, de Karine Deschamps et de Sarah-Émilie Deschamps.

L’humoriste Yvon Deschamps, sur le plateau de l’émission « Tout le monde en parle » Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

Les billets pour ces spectacles d’une durée d’environ 75 minutes coûtent 25 $. Un forfait comprenant les quatre spectacles est aussi offert. Tous les spectacles pourront être visionnés jusqu’au 30 novembre. Ils sont diffusés à compter de chaque jeudi soir sur le site lepointdevente.com.