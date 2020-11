L’équipe de Radio-Canada a eu un rare accès aux coulisses de la pandémie au CHUS-Fleurimont. Des tournages qui venaient aussi avec leur lot de difficultés comme l’explique le réalisateur Jonathan Ebacher: Habituellement on a facilement accès au personnel médical, ce n'était pas le cas cette année. On a donc dû faire preuve d’imagination pour protéger le personnel et les patients.

Le réalisateur souligne aussi que la pandémie a forcé la fermeture de départements et par conséquent a imposé le sujet principal de l’émission: la COVID-19.

L’émission spéciale présentera notamment le séjour à l'hôpital et le parcours de deux usagers ayant contracté la COVID-19. La naissance du petit Laurent, à seulement 30 semaines de grossesse, alors que l’Estrie commençait à être plus durement touchée par la pandémie sera aussi racontée par sa mère Mélanie.

Les reportages, narrés par Marc Labrèche, démontreront aussi le travail acharné de toute l’équipe médicale ainsi que la course contre la montre des équipes de recherche pour vaincre le virus. Collaborateur à l’émission pour une première fois, le comédien et animateur a accepté avec empressement l'invitation de l’équipe estrienne.

Animée par Valérie Sirois et diffusée en direct le vendredi 20 novembre dès 20h, Au coeur de la vie ne pourra être présentée devant public comme par les années précédentes.

Les émissions de radio Par ici l’info animée par Renée Dumais-Beaudoin et Vivement le retour animée par Mathieu Beaumont feront aussi une place toute spéciale aux histoires médicales et humaines du CHUS dans leur programmation du 20 novembre.

Au coeur de la vie est le point culminant d’une vaste collecte de dons de la Fondation du CHUS visant à améliorer les soins et services offerts aux patients ainsi qu’à financer des projets de recherche.