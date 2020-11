La Capitale-Nationale se maintient sous les 100 cas de COVID-19 par jour

Pour la septième journée consécutive, moins de 100 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le plus récent bilan de la Capitale-Nationale.

Toute la semaine, le nombre de nouveaux cas a oscillé entre 49 et 80 et la moyenne mobile sur 7 jours de la région n’a pas été aussi encourageante depuis un mois et demi.

Selon les paramètres établis par le gouvernement du Québec, la région de la Capitale-Nationale doit se maintenir en deçà de 75 nouveaux cas par jour pour espérer revenir au palier d’alerte orange. On en dénombrait 80 dans le bilan publié jeudi matin.

En Chaudière-Appalaches, le plus récent bilan recense de 52 nouveaux cas de COVID-19. La région devra réduire ce nombre à 41 pendant plusieurs jours pour retourner en zone orange.

Dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, des éclosions sont toujours actives dans 25 milieux de vie pour aînés. Une des éclosions les plus difficiles à maîtriser est au CHSLD de Saint-Ignace, où 27 résidents et 45 travailleurs sont toujours positifs à la COVID-19.

Nombreux décès

Le bilan des décès continue aussi de s’alourdir. Cinq nouveaux décès ont été rapportés dans les dernières 24 h et la Capitale-Nationale est la région la plus endeuillée depuis le début de la deuxième vague. Selon les données de l’Institut national de santé publique, un total de 140 personnes ont succombé à la maladie.

Chaudière-Appalaches arrive au troisième rang dans la province, avec 73 décès.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 au Québec est légèrement plus élevé que ces derniers jours et s'établit à mille-138. La province a aussi enregistré 28 décès supplémentaires, dont 10 dans les dernières 24-heures.