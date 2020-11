Manoir Notre-Dame : des aînés confinés depuis un mois voient leur santé décliner

Le confinement strict se poursuit au Manoir Notre-Dame de Moncton, même s'il n'y a plus de cas actifs de COVID-19. Des résidents disent avoir vu leurs services – tout comme leur moral – chuter radicalement depuis un mois.

Oscar Melanson vivait seul seul dans un appartement adjacent au Manoir Notre-Dame depuis la mort de sa femme en 2001.

Voyant la force de ses jambes faiblir, l’homme de 79 ans commençait à redouter la solitude.

Il n’est pas trop vieux, mais il n’était pas en bonne forme. Il commençait à perdre beaucoup de force dans ses jambes. Il avait peur de rester seul , explique sa fille, Carol Brun.

Le Manoir Notre-Dame est fermé aux visiteurs. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Oscar Melanson pouvait observer le Manoir Notre-Dame depuis son appartement où il a vécu durant 27 ans.

C’est donc naturellement qu'il s'est tourné vers ce foyer de soins de 96 chambres pour entamer cette nouvelle étape de sa vie.

Il voulait aller là parce qu’il voulait encore voir son chez eux. Mais là il regarde son chez eux puis il pleure , confie sa fille, visiblement attristée par la situation.

Éclosion et confinement

Oscar Melanson a emménagé au Manoir Notre-Dame le 29 juin dernier. Trois mois plus tard, il attrapait la COVID-19.

C’était un choc. C’était épeurant. Pendant deux pleines semaines, je faisais de l’anxiété. Mais on a été vraiment chanceux, il n’a pas eu de symptômes, pas de fièvre, rien , raconte sa fille.

Rapidement, une équipe de la santé publique a été dépêchée sur place et les mesures de sécurité ont été renforcées.

Un mois plus tard, ces restrictions sont toujours en vigueur. Carol Brun dit n’avoir plus que le téléphone pour parler à son père, qui soutient que les services ont décliné : lessives moins fréquentes et horaire des repas chamboulé.

Carol Brun doit communiquer avec son père par téléphone à cause des restrictions en place au Manoir Notre-Dame. Photo : Radio-Canada

Les résidents sont pris entre les quatre murs de leur chambre, ce qui entraîne des conséquences sur leur santé mentale et physique, déplore Mme Brun.

Son moral n’est pas bon, il veut juste mourir, il ne veut plus vivre comme ça. Il dit qu’il est paré à se chavirer. Ce n’est pas ça que je voulais pour mon père. Je ne voulais pas lui faire ça. Carol Brun, fille d'un résident du Manoir Notre-Dame

En plus d’avoir perdu le goût de vivre, son père a fait une chute mercredi. Il l’attribue au manque d’exercice.

Oscar Melanson communique avec sa fille par téléphone. Photo : Gracieuseté

Mon père n’est pas vraiment un monsieur dépressif, mais là il est vraiment rendu [à un point] où il ne veut plus vivre. Il regarde son appartement puis il pleure. Ça fait 31 jours aujourd’hui qu’il est embarré dans sa chambre et qu’il n’a pas le droit de sortir.

Des mesures « nécessaires »

Carol Brun croit que la santé son père est compromise. Elle réclame un assouplissement des mesures.

Je voudrais qu’il puisse avoir de la visite, comme les autres foyers [...] Qu’il puisse aller marcher, manger en bas, et passer du temps de qualité.

En tout, 29 résidents et membres du personnel ont contracté le virus au Manoir Notre-Dame (archives). Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, reconnaît les failles des dernières semaines. En tout, 29 résidents et membres du personnel ont contracté le virus au Manoir Notre-Dame.

Mais le ministre n'est pas en mesure de préciser à quel moment le confinement prendra fin. Selon lui, des compromis sont nécessaires pour la sécurité des résidents.

Ailleurs dans la province, plusieurs foyers de soins interdisent toujours les visites de la famille, même en zone jaune.

D'autres proches de résidents du Manoir Notre-Dame se disent généralement satisfaits de la gestion de la crise, compte tenu de la gravité de l'éclosion.

D’après les informations de Jean-Philippe Hughes