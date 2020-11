Le premier cas de COVID-19 en plus de 10 jours en Abitibi-Témiscamingue

Un premier cas de COVID-19 en plus de 10 jours a été découvert en Abitibi-Témiscamingue.

Selon la santé publique, il s'agit d'une personne qui arrivait de l'étranger et qui était déjà en quarantaine, elle n'a donc pas été en contact avec des gens de la région. Le nombre de cas actif est donc de 1.

Dre Omobola Sobanjo rappelle l'importance de bien respecter l'obligation de quarantaine en revenant de voyage.

Je sais que des fois en arrivant de voyage, on peut avoir été plusieurs mois sans voir la famille. Ce n’est pas idéal de revenir faire la quarantaine avec d’autres personnes de l’entourage. Le plan de quarantaine doit prévoir un endroit où la personne peut être isolée de tous contacts pendant une période de 14 jours.

Dre Sobanjo insiste aussi sur l’importance de passer un test de dépistage lors de l’apparition de symptômes d’allure grippale.

Du 29 octobre au 4 novembre, 1360 tests de dépistage ont été réalisés en Abitibi-Témiscamingue

Un cas de COVID-19 à la mine Raglan

Un travailleur de la mine Raglan a contracté la COVID-19. Il a reçu un résultat positif à un test de dépistage effectué à son arrivée au site minier.

Le travailleur a été immédiatement placé en isolement et sera évacué aussitôt que possible. De plus, les personnes qui ont été en contact étroit avec lui ont aussi été placées en isolement préventif.

Il s'agit du deuxième cas détecté à la mine Raglan, mais les deux événements ne sont pas liés.